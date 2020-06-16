台灣人十大死因出爐　癌症蟬聯榜首38年　銀髮族自殺人數增加最多

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛福部今（16）日公布108年國人死因統計，惡性腫瘤連續38年位居死因之首，奪走超過5萬人性命，平均每10分鐘27秒就有人因癌症死亡。癌症排名前三為肺癌、肝癌、大腸癌。另外，70至74歲自殺死亡人數增加最多。

衛生福利部今天舉行記者會，公布民國108年國人10大死因，依死亡率排序為：(1)惡性腫瘤（癌症）、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)事故傷害、(7)慢性下呼吸道疾病、(8)高血壓性疾病、(9)腎炎腎病症候群及腎病變、(10)慢性肝病及肝硬化。

就年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前二位； 45歲以上則以慢性疾病之癌症與心臟疾病居死因前二位。嘖

而108年自殺死亡人數為3864人，以70至74歲自殺死亡人數增加最多。

衛福部統計處科長陳雅俐在記者會表示，108年癌症死亡人數為5萬232人，占所有死亡人數28.6%，死亡率每10萬人口212.9人，較上年上升1.8%，標準化死亡率為每10萬人口121.3人，則降1.4%。

陳雅俐說，就年齡觀察，癌症多集中於55歲以上族群，108年占8成5。10大癌症死亡率依序為(1)氣管和支氣管及肺癌、(2)肝和肝內膽管癌、(3)結腸和直腸及肛門癌、(4)女性乳癌、(5)口腔癌、(6)前列腺（攝護腺）癌、(7)胰臟癌、(8)胃癌、(9)食道癌、(10)卵巢癌。