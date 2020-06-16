希臘新住民分享新北淡古館之美 開課培育台灣外語小小導覽員

新北市立淡水古蹟博物館將於7月31日、8月1日（六）在國定古蹟淡水紅毛城舉辦免費的「小小導覽員英語體驗活動」，今年首次邀請擁有10年英語教學經驗也非常熟悉淡水文化的希臘籍新住民邵瑞託擔任外籍老師，要讓小學生3小時就學會古蹟導覽！活動將在6月17日（三）10：00起開搶，有興趣的小朋友多加把握機會！

淡水古蹟博物館表示，此次「小小導覽員英語體驗活動」有別於以往，特別安排畢業於英國University of Wales、曾旅英5年及在臺擁有10年英語教學經驗的邵瑞託（Christos Sarantidis）前來擔任活動的講師，說唱俱佳的邵老師精通英、希臘語及中文，也相當熱愛歷史，已在淡水落地生根，很熟悉在地文化。

邵瑞託老師表示，希望透過這次的機會用「老外」的角度來介紹古蹟，互相分享淡水的美。

淡古館長柏麗梅表示，「小小導覽員英語體驗活動」去年首次辦理後，廣受好評，今年加碼推出外籍老師的服務，提升英語教學品質，並透過各種闖關遊戲讓小學生從玩樂中認識淡水古蹟，同時學會英文解說。

除了洋師之外，淡古陣容堅強的英文導覽員也會從旁協助，適時地給予支援，非常適合小朋友報名參加。

詳細報名內容：淡水古蹟博物館官方網站

（新聞轉載自新住民全球新聞網）