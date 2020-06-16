走讀台灣國父紀念館　揭開「建築詩人」王大閎設計之美

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國父紀念館推出「走讀王大閎與古蹟建築」活動，更特別安排導覽解說並開放參觀該館大會堂，首次活動已獲熱烈回響，國館將於7月11日及18日再度舉辦並增加名額。

國立國父紀念館落成於1972年，由國內重要現代主義建築師王大閎所設計，並於2019年指定為直轄市定古蹟。為紀念王大閎先生逝世2周年，國父紀念館辦理「走讀王大閎與古蹟建築」活動，規劃實地走訪中央研究院、國立台灣大學及國父紀念館等王大閎設計的建築物，體驗王大閎的設計理念與建築之美。14日上午走讀中央研究院，下午走讀國父紀念館，特別安排導覽解說並開放參觀該館大會堂。

國父紀念館是台灣光復後最具代表性的公共建築之一，融合西方建築現代主義技術與中國傳統文化元素建築精神，建築物展現崇高樸實、氣勢巍峨雄偉，四周戶外的迴廊欄杆美人靠、屋頂飛簷造型、廊柱細緻斬石子、室內扶手等特色，處處可以發現王大閎的精心設計。

其中，館內的大會堂，位於建築正中央，規劃之初作為重大集會場所，國內金鐘、金馬等頒獎活動都在此舉行，現今已是國內重要藝文演出場域。平時大會堂僅於舉辦大型表演活動時，觀眾需憑票才能進入，本次走讀活動特別開放免費參觀，可以近距離欣賞大會堂內部建築結構，大會堂觀眾席由一樓向四樓延伸，無柱子遮蔽視野，共有2,518席座位，使參加走讀活動的民眾對於王大閎的建築美學留下深刻印象。

國父紀念館梁永斐館長表示，王大閎先生留學畢業後，因父親要求落腳台灣，即使當時台灣的政治氛圍，讓王大閎的理想受到煎熬，王大閎仍有他的堅持，發揮潛力，創造建築美學價值，留下寶貴的資產，展現他對這個國家的愛。

國父紀念館的跨域加值計畫中的設計規劃，也將恢復王大閎先生的設計理念，建築物前方建造映池，具有映照自身、謙卑的自我反省之意；亦將保存中山公園內的大樹與草皮，未來辦理草地音樂會，在草坪上、樹蔭下聆聽音樂，並欣賞國父紀念館的黃瓦建築，享天倫之樂。

王大閎畢業於英國劍橋大學建築系及哈佛大學建築研究所，與著名建築師貝聿銘(法國羅浮宮設計者)是同學，受教於現代主義大師葛羅培斯(Walter Gropius)，1952年遷居台灣，享有「建築詩人」的美譽，2018年5月28日逝世。其具中國傳統文化素養，受西方建築訓練，因此設計知名的建築融合中西方的特色，包括國父紀念館、外交部、教育部、中央研究院內與台灣大學校園內多棟建築物等作品。

國父紀念館辦理「走讀王大閎與古蹟建築」活動，結合王大閎相關圖書和影片，透過專業人員導覽解說，邀請民眾共同欣賞王大閎的建築之美。

該走讀活動後續仍有三場次，分別是7月11日走讀國父紀念館及中央研究院，7月18日走讀台灣大學，活動詳情請至國父紀念館官網或文化部「走讀台灣」網站查詢。聯絡電話：(02)2758-8008分機725、723。