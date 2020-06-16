台灣雲門舞集登上國際期刊封面　親子身心發展課程夏季開跑

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)雲門舞集登上聯合國教育科學文化組織下的國際舞蹈會議，國際舞蹈與兒童聯盟（daCi）發行的5月號期刊封面，讓臺灣成功的防疫被世界看見。

新冠肺炎肆虐令家長憂心忡忡，不僅學校開學延後，各舞蹈教室，才藝補習班、健身房等實體課程，學生人數都不如以往。然而，面對疫情的巨大衝擊，臺灣各級學校仍沒有停止上課 ， 堅持著每天的學習。雲門舞集舞蹈教室也在此波疫情下，與學員和家長互信合作，落實防疫政策，不讓課程中斷。更因此躍上國際版面，登上聯合國教育科學文化(UNESCO)組織下的國際舞蹈會議(CID-International Dance Council)，國際舞蹈與兒童聯盟（daCi）發行的5月號期刊封面，讓臺灣成功的防疫被世界看見。

後疫情的時代來臨，強化自身免疫力成為當今顯學。雲門教室更是察覺現代父母對學齡前孩子能安心學習，盡早為健康發展築底的迫切需要，正式推出適合2~3歲寶寶的親子課程。讓家長可以放心的帶著孩子走進雲門教室，感受身體教育的魔法，透過「動身體」活絡免疫力的同時，累積誰也拿不走的身體能力。



雲門上課畫面受到矚目，登上國際舞蹈與兒童聯盟發行的5月號期刊封面及專文報導(圖/雲門舞集)

疫情不減孩童持續「動」的決心 雲門教室讓世界看見臺灣美好

疫情來得又急又快，帶給世界許多渾沌與不安，更多的是擔心和焦慮。農曆新年結束雲門教室課程如常展開。在雲門老師全體通力合作下，實踐完善的防疫衛生管理，適時調整課程的行進方式，讓孩子持續週週快樂動身體。為避免群聚疑慮，將邀約家長進教室的觀摩分享課改為影像紀錄，透過線上LINE班群與家長即時互動，顧及社交安全距離，不減凝聚力。

雲門教室執行長温慧玟分享：「學員和家長與我們互信合作，落實防疫，孩子們戴著口罩動身體的畫面，有家長這麼形容：『世界變了，習慣變了，一張張稚嫰臉龐，像掛著，白色雲朵。依然堅定，舞著，跳著。』一時不便，並未搖晃孩子對動身體的堅持，鼓舞著我們做得更好。」

雲門孩子的上課畫面受到矚目，登上了國際舞蹈與兒童聯盟（daCi）發行的5月號期刊封面及專文報導，雲門教室倍感榮耀。臺南應用科技大學舞蹈系學生，也秉持對舞蹈的熱愛，持續舞動，一同被期刊報導。

強化免疫力成顯學 開課詢問率成長5成 全台雲門教室首增開限量夏季班 帶領孩子找回感「動」

5月開始，後疫情的時代正式來臨，課後學習潮回溫，雲門教室整體詢問率更是成長5成以上。為了回應家長的需求，特地為錯過4月春季班的家長，新增了限量夏季班。將於7月份正式開課，全臺已開放預約免費試上。

同時，雲門教室今年更首度與遠見‧未來親子學習平台合作推出5天全日夏令營，讓6歲以上的孩子，以最貼近自己的學習工具──身體，累積核心素養的經驗值，在律動、武術、編輯、動畫、繪畫的多元媒材組合中，滾動出有別以往夏日體驗。

雲門教室執行長温慧玟表示：「因為疫情，大家開始重新檢視生活，意識對健康渴求。別因為生病了，才驚覺身體健康的重要。強化免疫力，應成為生活常態。」健康快樂動身體，是雲門教室20年前就開始倡議的學習價值，夏季班也特別針對3歲親子課程和4歲學齡前小朋友課程進行招生。今年，家長不必等到十月，孩子可以提早來「動身體」，不讓身體教育輕易缺席。

走出家門 全台首度推出2~3歲親子課程 幫助孩子穩定情緒 建立安全感

隨著培養身體能力的觀念日漸成熟，雲門教室屢屢接獲學齡前家長熱情詢問：「有沒有0~2歲的身體課？」經過長時間的研發與評估，雲門教室將正式於今年夏天推出適合2~3歲寶寶身心發展的親子課程。在課程中透過唸謠、歌謠、情境故事、生活經驗、教具等媒介，讓孩子「快樂動身體」。

藉由親子課程，能有效輔助家長認識孩子的個性、特質與身體能力。雲門教室總經理暨研發長謝明霏表示：「2~3歲的孩子在身體課裡，不只有大小肌肉的發展練習，親子互動建立的安全感，更能幫助孩子情緒穩定，這對他們未來各項發展都是重要的關鍵。」家長更是會發現，孩子的身體能力完全超出想像，與生俱來的創意在肯定中獲得成就感，激發寶貝無限的創造力。

雲門教室相信人人都是天生的舞者，讓孩子養成「動身體」的習慣，因為「動」而願意「感覺」，開始與身體對話，建立對身體的覺察與想像，保持對生命的好奇與熱愛。夏季課程於全台17間分館開放報名試上中，夏令營7月開班，2~3歲親子課程將於8月份正式推出，希望教育孩子認識自己的身體，為孩子奠定最佳學習基礎。詳細資訊請參考雲門舞集舞蹈教室官網查詢。