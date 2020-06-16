外媒：美國務卿與中共高層　17日夏威夷會晤

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國國務卿蓬佩奧將在週三（17）與由中共中央政治局委員楊潔篪率領的中國訪團在美國夏威夷一座美軍基地會面，目的是要緩解自今年初因疫情、香港等因素降至冰點的美中關係。

香港《南華早報》引述消息來源指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）與楊潔篪的會面預計將在希卡姆空軍基地（Hickam Air Force base）舉行；路透社則報導，蓬佩奧預計今（16）日啟程前往夏威夷。

這將是蓬佩奧與楊潔篪在1月初針對武漢肺炎疫情通過電話後首度會面，也是在1月美國總統川普（Donald Trump）及中國副總理劉鶴在華盛頓會面後，美中首度召開高層會議。

報導指出兩人的會面將聚焦於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的因應、武器管控、貿易、香港及北韓問題，以及互相驅逐記者等議題。

美中官員對此事三緘其口，中國外交部長趙立堅在昨日僅表示，「中美外交渠道保持著溝通，如果有進一步消息我們將及時發布。」

除了貿易爭端及在戰略上的競爭，美中兩國在今年更因為武漢肺炎疫情、中國強推香港版《國安法》，以及美中互相驅逐記者或限縮人員往來等措施關係持續惡化。

蓬佩奧不僅一次批評北京隱瞞武漢肺炎疫情及相關資訊，導致病毒全球流行，也因此造成無數生命喪失；川普則在中國宣布推港版《國安法》後宣布美國將取消香港特殊關稅地位，並批評港版《國安法》實施後，香港將不再擁有「一國兩制」而是「一國一制」。