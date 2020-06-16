《美國之音》卻頌中國？台長疑遭中共滲透「被辭職」 班農合作夥伴任領導

《美國之音》位於華盛頓的總部。（美聯社圖片） 《美國之音》位於華盛頓的總部。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）在美國白宮重炮批評及連月拉鋸後，美國政府每年出資營運、負責傳達宣導美國政策民情的《美國之音》台長等高層終於請辭。

今年四月，美國總統川普及白宮接連抨擊《美國之音》已淪為中共喉舌的媒體，報導頌揚中國武漢封城是成功典範、用已備受質疑不實的中共官方數據製作中美疫情圖表對照圖、推特貼出中共慶祝封城結束的燈光秀影像，等等作為已令白宮再也難以忍受。此外，有離職員工質疑高層恐遭中共滲透。《美國之音》台長阿曼達班奈特（Amanda Bennet）捍衛飯碗不斷為報導辯護，指該平台多次以英語及中文報導中國的扭曲及錯誤疫情資訊，但身為媒體必須不受限制地呈現各方對同一議題多元的聲音。

被滲透的《美國之音》？

16日有媒體報導細數台長阿曼達丈夫的家族掌管《華盛頓郵報》長達二十多年，期間曾為中共在海外的宣傳機構《中國日報》開出版面，讓中共向美國人宣傳中共的理念。她也爆料，阿曼達丈夫在中國的事業蒸蒸日上，擁有的教育培訓機構Kaplan在中國投資幾十億美元，與中國幾十家大學有合作關係，從中國市場獲得豐厚的投資回報。

《美國之音》前中文部主任龔小夏推特貼文暗示阿曼達是「被離職」，因為上周阿曼達還在台內宣佈一連串新措施，包括定期舉行全體集會，但不到一周，就連同副台長桑迪，也是阿曼達以前在華郵的同事，雙雙同時宣布辭職。

龔小夏說，阿曼達與桑迪就任後，陸續把幾位直播採訪郭文貴的美國之音資深記者開除掉，包括龔小夏她自己。與郭文貴的直播還被美國之音高層勒令中斷，此一事件當時還引起英國廣播公司（BBC）關注報導，指除違反言論自由和新聞自由外，還引用中國網民批評認為斷播事件暴露了美國之音受到中共滲透。

新唐人電台引用時政評論人士曹長青說法，他質疑阿曼達家族在中國的企業與日俱增，憑這一點就不適合擔任美國半官方新聞機構《美國之音》的台長，因為有明顯的的利益衝突，畢竟她丈夫和家族在中國有那麼大的生意和商業利益，能不影響她所主導電台報導中國問題方面的決策嗎？

新任領導－保守派影視節目製作人暨前白宮首席策士史提夫班農合作夥伴Michael Pack

由共和黨掌控的美國聯邦參議院，遲至本月4日以53票贊成、38票反對，通過川普欽點任命的保守派電影製作人派克為（Michael Pack）為《美國之音》負責人，阿曼達15日對員工發表聲明，派克有權任用《美國之音》的高階主管。

紐約時報報導，派克曾與前白宮首席策士史提夫班農（Stephen K. Bannon）共同製作過有關檢視伊拉克戰爭與核能的紀錄片，兩人交情匪淺。

《美國之音》旗下還有數家廣播電台，包括Radio Free Europe/Radio Liberty、Radio Free Asia、Middle East Broadcasting Networks等等。有員工向紐時透露，內部有一股氣氛擔憂保守派的派克可能也會對這些附屬機構的報導內容與人事加以干預。