「武漢肺炎」改變歐美通勤習慣　台灣自行車訂單逆勢成長

德國城市一般有完整的自行車道規劃，圖為哥廷根自行 車快速道路。（德國自行車俱樂部ADFC提供）中央社 德國城市一般有完整的自行車道規劃，圖為哥廷根自行 車快速道路。（德國自行車俱樂部ADFC提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）歐美由於疫情關係導致街頭人跡罕見，加上各國實施禁足令，限制民眾外出，許多人因而選擇騎自行車作為交通或運動工具，自行車需求因而大增。

台灣自行車工廠訂單在疫情當頭之際依舊源源不絕，生產商在全球各行各業衰退的同時，反而一枝獨秀地成長。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫情使全球陷入經濟衰退，重創許多產業，但自行車業卻進入榮景時期，台灣不但擁有領先全球的自行車生產商，更透過超前部署的抗疫措施，成功避免大規模封鎖。

全球自行車龍頭、以捷安特（Giant）品牌聞名的台灣巨大集團董事長杜綉珍(Bonnie Tu) 表示，巨大近幾個月來忙得暈頭轉向。

上週杜綉珍在捷安特台中新總部接受法新社訪問時指出：「我們看到了疫情下的狀況，然後迅速回應。」「我們動員旗下公司，包括我們的工廠及銷售公司…以滿足消費者需求。」

自行車的訂單不斷追加。在歐洲與北美各地，經銷商的自行車貨架被一掃而空，等待捕貨的民眾大排長龍。

英國自行車業者協會（Association of Cycle Traders）指出，消費者預購等待交貨的自行車大約有2萬輛之多。

在大西洋另一端的美國，根據市場追蹤公司NPD集團（NPD Group）的數據，通勤和健身自行車3月銷售額比去年同期增加66%，休閒自行車躍增121%，電動自行車增長85%。

台灣自行車輸出業同業工會秘書長張蕙娟(Gina Chang) 指出，在今年第1季疫情首度蔓延時，製造商一度因為訂單取消或延後而受創，但需求隨後遽升。

張蕙娟告訴法新社說：「我們看到急增的訂單甚至恐慌性的購買。」「台灣兩大自行車製造商的訂單，都已排到年底了。」