【武漢肺炎】北京最新疫情「病毒源自歐洲」且擴散至遼寧河北四川　河北保定進入「戰時狀態」

北京市豐台區新發地批發市場爆發疫情，官方從市場內切割進口三文魚（鮭魚）的玷板發現2019冠狀病毒後，13日已全面下架三文魚。圖為豐台區超... 北京市豐台區新發地批發市場爆發疫情，官方從市場內切割進口三文魚（鮭魚）的玷板發現2019冠狀病毒後，13日已全面下架三文魚。圖為豐台區超市。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）相隔56天後，中國首都北京市11日再度傳出1起武漢肺炎本土確診病例，隨後疫情快速蔓延，截至14日午夜12時，共新增79例確診患者，密集接觸者更擴散至遼寧、河北，連四川也出現疑似病例。

針對北京爆發新一波武漢肺炎疫情，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天(15日) 說，北京這次疫情「出乎意料，形勢還是嚴峻的」。且疫源新發地市場很大，把流行病學調查清楚就是個挑戰。

北京11日至今新增79例2019冠狀病毒本土確診病例，且出現跨省傳播。中共河北保定市委機關報保定日報今天(15日) 報導，當地已進入戰時狀態。此外，已有超過10餘地祭出人員往來北京的控管措施。

這次疫情集中在北京新發地批發市場，且傳出在市場內切割進口鮭魚的砧板上檢測到病毒。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受官媒訪問時分析，在低溫環境下，病毒可以在這些表面存活2至3個月。民眾應避免生食，在處理生鮮食材時也應注意衛生。

中央社引述中國媒體報導，北京西城區官方11日深夜通報新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例，患者的活動軌跡涉及新發地批發市場，經後續檢測，在市場從業人員及環境中檢出病毒核酸陽性。

隨後，疫情快速擴散，據北京市衛生健康委員會每日通報，截至14日午夜12時，當地4天內新增79例本土病例，其中大量患者來自新發地批發市場。這些患者的密切接觸者也接連感染，且出現跨省傳播。

遼寧省衛生健康委員會13日通報，瀋陽新增2例確診病例為北京確診病例的密切接觸者；河北省衛健委15日也通報，當地新增3例確診病例以及1例無症狀感染者為同一家人，確診者為一名31歲的男子、他的女兒與岳母，他的妻子則為無症狀感染者。

根據通報，這對31歲的夫妻5月14日曾帶著6歲女兒一同前往北京，直到6月8日都在新發地經商，返回河北後，女兒於11日出現發燒症狀後就醫，12日起接受集中隔離。

男子的岳母6月5日也曾在新發地批發漁貨，11日搭乘計程車返回河北，12日就醫並接受隔離。

四川省市衛健委15日也通報，當地14日新增一例疑似病例，這名女子9日從北京乘機抵成都後，乘私家車抵達雅安市石棉縣，她的丈夫為13日北京確診病例。

關於北京這波病毒的來源，據官媒人民日報網，北京市疾控中心研究員楊鵬14日在記者會上表示，透過全基因組測序發現，病毒是「從歐洲方向來的」，初步判定與輸入性有關，但病毒究竟如何而來仍無法確定。有可能是汙染的海產品或肉類，或是進入市場的人透過分泌物進行傳播。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友並針對北京這波疫情的病毒來源表示，從組成結構來看，此次病毒不像北京2個月以前出現病例的毒株，「更像歐洲的，但是歐洲的不代表來自歐洲國家」。這一說法，基本呼應北京市疾控中心14日主張，病毒「是從歐洲方向來的」的結論。

吳尊友強調，北京14日一舉報告了30多例確診，在一天裡就完成報告，而不是等這些病人陸續發病後到醫院就診再發現。且發現疫情後，透過多項技術就鎖定疫源在新發地，主動篩查出許多病例。這代表因應措施迅速，可在第一時間切斷傳播，對防疫工作有利。

吳尊友說，北京這波疫情的源頭調查仍在進行中，初步調查結果顯示「肯定不是在北京的原發地發生的，是從外地引進的」。

針對北京這波疫情病毒來自歐洲，吳尊友解釋，「歐洲」的概念是廣泛的，包括要與美國病毒毒株進行分析，其中大部分來自歐洲；而俄羅斯的病例大部分也源於歐洲。

吳尊友說，中方實驗室的檢測結果顯示，毒株源於歐洲「可能來自歐洲國家，也可能來自美洲國家，也可能來自俄羅斯」，還有待與進一步蒐集訊息幫助判斷。

雖然北京官方還未公布疫情源自何處，但爆發疫情的新發地市場董事長張玉璽日前表示，在切割鮭魚的砧板上驗出2019冠狀病毒。

吳尊友昨(14日) 接受中國中央電視台訪問時則分析，在採集含有病毒的生物樣本時，這些樣本都是儲存在低溫的環境，溫度越低，保存的時間越長。像冷凍一類的食品，如果汙染的話，病毒可以在這些表面存活2至3個月的時間。

他表示，由於絕大多數蔬菜都是當地生產或者周邊地區生產，不會遭受汙染、引發感染的問題。但現在還沒有完全確定是食品造成傳染，只是高度懷疑有物品汙染可能性最大，還要進一步調查研究。

吳尊友並呼籲民眾盡可能不要購買進口農產品或冷凍食品，一定要煮熟，不能生食，在處理生鮮食品時也要注意手部衛生。

中共河北保定市委機關報保定日報今天報導，當地已進入戰時狀態。

據報導，保定市市長郭建英13日在疫情防控會議上表示，保定市鄰近北京，人貨往來十分密切，須加強疫情管控。保定市疫情工作領導小組則宣布，迅速進入戰時狀態，啟動戰時機制，嚴防疫情在當地擴散。

會議要求，社區、農村要嚴格實行網格化管理；機關企事業單位要繼續執行出入測溫、分散就餐等各項防控要求；商場、商辦、公共交通要嚴格執行各項防控措施，採取限流等方式有效控制人員聚集；市場、超市等生活服務場所要嚴格進貨管道管理、跟蹤和檢驗檢測，嚴格人員出入管理，確保絕對安全。

會議指出，各級各類醫療機構要強化預檢分診、發熱門診管理，強化和完善發熱患者就診流程，發現發熱病人及時報告，堅決避免院內感染；學校及各類特殊場所要嚴格按照復學疫情防控指南要求落實各項措施，嚴禁疫情流入。

此外，已有超過10餘地祭出人員往來北京的控管措施。

中國媒體報導，北京11日爆發本土疫情後，已有10餘地發出警告，要求民眾不要前往北京，並加強北京來返人員管理，包括山東聊城、淄博市、河北遷安、定州、天津、遼寧大連、營口、丹東、江蘇蘇州、山西呂梁、黑龍江大慶及哈爾濱等地。

內蒙古自治區多地新冠肺炎疫情防控工作指揮部也發布公告，要求採取管控措施，全面排查北京相關重點地區往來人員等。