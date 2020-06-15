應屆畢業生照過來！台灣勞動部「青年就業計劃」就業滿半年獎勵3萬元

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著6月7日台灣解封，加上畢業季節來臨，就業市場逐步復甦之際，勞動部開辦「青年就業獎勵計畫」，針對今年應屆畢業的15-29歲青年提供最高3萬元就業獎勵，應屆畢業生只要連續受僱於同一僱主滿90天，一次發給新台幣2萬元，如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元，活動將於9月30日截止。

勞動部勞動力發展署表示，年齡介於15-29歲的應屆畢業青年即日起至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿90天，一次發給2萬元就業獎勵金；如持續受僱於同一雇主滿180天，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

符合條件的應屆青年可上網登錄參加「青年就業獎勵計劃」，在連續受僱於同一雇主滿90日起的3個月內，備妥身分證、畢業證書及存摺封面等影本資料，透過電子方式傳送、郵寄或親送到工作所在地的勞動部分署提出申請，就業獎勵金將直接匯入指定金融帳戶。

勞動部勞動力發展署進一步指出，推動「特定行業就業獎勵津貼」，放寬青年適用資格。青年經公立就業服務機構諮詢及推介至特定製造業或照顧服務業工作，於同一雇主連續就業達30日，每月發給5,000元至7,000元的就業獎勵，最長發給18個月，最高發給10萬8,000元。

勞動部勞動力發展署表示，2個計畫不相衝突，滿足資格的青年，除了能領取「青年就業獎勵」3萬元外，還可以再領取「特定行業就業獎勵津貼」10萬8,000元，合計最高可領13萬8,000元的就業獎勵。