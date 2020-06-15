【台灣熱門景點】北市動物園休園10天進行修繕　端午連假重新開放

二趾樹獺出現的地方，總是聚集較多的人潮，歡笑聲、讚嘆 聲此起彼落 (北市動物園官方臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市立動物園今天(15日) 起進行10天修繕工程，直到25日才對外開放。

動物園從去年(2019年)起，每年中安排一段時間休園，園方利用這段時間進行園內修繕及更新，今年休園時間為15日至24日，25日逢端午節連假，重新對外開放。

動物園發言人曹先紹表示，這段期間，剛好是國王企鵝的換羽期，全數待在隔離舍休息，保育員也分享園內趣聞。

中央社引述曹先紹說，動物園從民國92年開始推展動物訓練，至今包括亞洲象、非洲象、人猿、黑猩猩、馬來貘等大型動物在內，已有30種動物可被採血、注射，通常保育員在進行動物訓練時，會用食物作為獎勵，引導並鼓勵動物完成正確動作。

不過，食物對國王企鵝(上圖) 起不了作用，因為在企鵝的認知裡，危機意識遠大於進食，牠們非常耐得住飢餓，在野外，國王企鵝甚至可以長達3至4週不進食，完全不受美食誘惑。

而保育員觀察發現，國王企鵝對於外在環境的變化感受度很高，同時能很快適應改變，這反而是保育員替國王企鵝進行動物訓練的一大助力。

曹先紹也說，很多人好奇為何動物園的國王企鵝們不愛下水游泳，原因是水域對企鵝而言，是有天敵出沒的地方，如果沒有下水覓食必要，能免則免。

此外，國王企鵝是很重視集體行動的動物，若剛好有幾隻個性大膽的企鵝帶頭游泳，企鵝們才會一窩蜂的下水。

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