台灣武漢肺炎疫情趨緩　北市高中職以下學校6/20全面開放民眾運動

台北市副市長黃珊珊15日上午召開「校園解封政策」記 者會表示，評估武漢肺炎疫情趨緩，決議全市高中職以 下學校提前至20日全面開放。中央社... 台北市副市長黃珊珊15日上午召開「校園解封政策」記 者會表示，評估武漢肺炎疫情趨緩，決議全市高中職以 下學校提前至20日全面開放。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊今天(15日) 說，接獲許多民眾反映要找場地運動，評估武漢肺炎疫情趨緩，決議全市高中職以下學校提前至20日全面開放。

黃珊珊、教育局長曾燦金上午召開「校園解封政策」記者會，黃珊珊表示，校園戶外場地已於13日開放，室內場地原訂要到7月15日才開放，但因接獲許多民眾反映需要運動空間，與各方討論後，決議提前至6月20日開放。

教育局資料顯示，各校室外場地13日解封，室內場地則是「有條件」解封，屬機關間或學校間教育活動且符合防疫規定者才能使用，如落實實名制、維持社交距離、不共餐，使用後要清潔消毒等規定。

教育局長曾燦金進一步說明，學校各類運動場、球場、活動中心（含禮堂）、游泳池、教室、演藝場所及會議室20日全面開放，意即民眾平日上午5時至7時、下午5時30分至晚間9時30分；假日上午5時至晚間9時30分都可進校園運動。

另一方面台北市政府體育局今天也發布新聞稿指出，依據2019國人運動環境觀感大調查，台北市在全臺灣運動場所充足性排名第一，為讓市民朋友輕鬆找到適合運動場所，體育局特別收集全市運動場館資訊，以視覺化地圖資訊系統呈現，讓市民只要動動滑鼠即可找到想要的場所，更重要的是包括民營健身房。



體育局表示，原有場館租借系統已提供既有公營運動場館搜尋，這次特別優化原有系統及改善操作介面，將登記於北市各民營運動場館經過核對過濾相關資料，並派員查訪實際營業位址，將民營運動場館匯入地圖系統，迄今已取得三百餘家業者之清查成果，其中包含各類型運動項目，可供市民在公、民營之間多元化選擇運動場館。

台北市運動場館地圖 超連結

為完善北市社會福利網絡，除彙整場館資訊外亦聯結社會福利地圖，整合場館資訊以利銀髮族、亞健康族群搜尋符合需求之健身業者，可依各類型運動項目找尋適合的場館，或以所在位置1.5公里範圍找尋鄰近業者，期望透過運動場館地圖全方位呈現本市運動產業聚落，讓市民更輕鬆地尋覓、抵達喜好的運動休閒場所。