【武漢肺炎】中國北京疫情連官方都壓不住？市民 ：通報人數後面要「嘉玲」才對

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國北京市政府6月14日公佈36例新型冠狀病毒肺炎（Covid-19，武漢肺炎）確診個案，均與北京豐台區的新發地市場有關。有專家表示，從臨床症狀看來，感染者最早在4日就發病，顯示新一波疫情已經開始。

北京衛健委今（15）日宣佈，全市核酸檢測機構共檢測76499人，結果陽性59份，其中地壇醫院已在院病例27份，新增確診病例21份，有待診斷的陽性檢測11份。

《新唐人》報導，北京新發地疫情爆發後，相傳第三方支付平台APP支付寶及微信均提供當時的交易數據，協助政府鎖定近期曾進出新發地市場的民眾。但隨後遭到支付寶官方否認。

北京疾病預防控制中心6月14日下在疫情發佈會上宣佈，截至6月14日上午7點，北京市又新增8例武漢肺炎個案，皆與新發地市場有關。

北京大批民眾人人自危，部分中國網友上傳的影片顯示，北京各醫院大排長龍，許多人搶著做核酸檢測。

有北京市民接受採訪時表示，北京市內6個農作物批發市場皆遭關閉，武警進駐，很多人擔心是不是又要封城，出現好幾波搶菜潮。

「北京王府井、月壇、西單跟好多個區塊都出現感染者了,現在民眾都不相信官方給的通報數字。這是在檢測不到400人的情況下發現的。這麼多的直接、親密接觸者，實際的感染人數絕對大得多了！」

此外，有民眾懷疑，北京目前的疫情已經控制不住了，才會讓官媒爆發出來，但是還是改不掉大案小報的習慣。官方的通報人數後面應該要再加個「0」才是實際的感染人數。

報導指出，新發地農產批發市場提供北京市9成以上的蔬菜、肉類批發，在6月14日疫情發生之際，北京當局將感染源定調為「生鮮鮭魚」，並認為病毒株是來自歐洲。

中央社報導，豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華以及新發地批發市場總經理張月琳等相關官員，皆因「存在落實「四方責任」不到位」在14日遭到免職。

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