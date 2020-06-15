東台灣花蓮免費玩水點！知卡宣森林親水公園7/18開放

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）位於花蓮縣吉安鄉的「知卡宣綠森林親水公園」，園區內除了種植許多花草樹木可以欣賞外，還有適合不同年齡層的戲水遊戲設施，包含720度大滑水道、造浪池、漂漂河、幼幼池等，最重要的是不分大人小孩，人人免費入園哦！

知卡宣綠森林親水公園原名為「南埔綠森林公園」，2005年重新命名為具阿美族文化意涵的「知卡宣森林公園」，為一座具休閒與生態教育的多功能休憩公園。園區設置有中央廣場、風向儀廣場、原生植物園區、水生植物園區、龍骨溫室、趣味蜻蜓塑像、兒童遊樂區和花園迷宮等，這些區域都是一年四季開放免費入園。

10多公頃的公園內自然生態相當豐富，包含各式各樣的喬木、灌木、草本花草、爬藤植物、蕨類和水生植物等，走在園區內，常可聽見蟲鳴鳥叫，也是親子探尋自然生態的絕佳戶外教室。

圖片取自花蓮縣政府臉書粉絲專頁。

戲水遊戲設施也是全部入園免門票，但僅有暑假開放，園內規劃6種主題戲水區任你玩，包含720度大滑水道、造浪池、漂漂河、兒童池、6歲以下幼童專屬的幼幼池，也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備。

雖然是免費入園，但該有的基本設施一點也不馬虎，有淋浴盥洗空間及更衣室、哺乳室與親子廁所設施，非常適合父母伴隨幼齡兒童一起遊玩。

開放日期：7/18-8/30 (每周一休園)

開放時間：上午9：30-12：00 下午13：30~17：30

地點：知卡宣綠森林親水公園 （973花蓮縣吉安鄉中正路二段299號）

圖片取自花蓮縣政府臉書粉絲專頁。