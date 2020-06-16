〈時評〉黃復興黨部將控制國民黨？

國民黨中常會5日通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案 ，程序遭質疑，引起黨內內鬨。傅崐萁所屬的國民 黨黃復興黨部花蓮黃榮華支黨部15日在國民黨花... 國民黨中常會5日通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案 ，程序遭質疑，引起黨內內鬨。傅崐萁所屬的國民 黨黃復興黨部花蓮黃榮華支黨部15日在國民黨花蓮縣黨 部召開考紀會和委員會，會中一致通過傅崐萁恢復黨籍，但地方黨員仍有反對聲音，甚至出現退黨潮。 (來源 中央社)

國民黨為迎接新挑戰，近日將啟動組織改造，最受矚目的是將「黃復興黨部」轉型為「退伍軍人委員會」，表面上，這是不想再禮遇這個特種黨部，但實際上國民黨可能被這個系統愈抓愈緊，也偏來愈偏離實際民意。

「黃復興黨部」是國民黨早年為維護與照顧退伍軍人而設立，這個榮民專屬的黨部俗稱為「黃復興黨部」，其中最有名的代表人物為許歷農。黃復興黨部立場相當鮮明，多次在國民黨全代會上，提出「中國國民黨」不能改為「台灣國民黨」、「台灣立不能成為國民黨主張」等建議案。

黃復興黨部因為人數多、黨員力強，是國民黨人士爭相拉攏的對象。以國民黨今年初的黨主席改選為例，選舉人數大約34萬人，其中，黃復興各支黨部計8.3萬人，比例將近四分之一，反觀其他縣市，黨員數最多的台北市、高雄市也都各只有4萬人。

黃復興黨部的影響力不容忽視，因此，國民黨近期內啟動的改革方案中，黃復興黨部的走向成為焦點。根據初步規畫，黃復興黨部將改制為「退伍軍人委員會」，成為黨內的一級單位，不再具有過去特種黨部的身分。

此一改革方向，表面上是提高黃復興黨部的位階，並且弱化了特種黨部的功能，有助於國民黨組織和功能再造，不再受到黃復興黨部的掣肘，然而，從最後結果來看，很可能反而加大黃復興黨部左右國民黨的能力。

因為現行黃復興黨部的黨代表，是由黃復興黨部自行選出，整個黃復興黨代表人數大約只占全部黨代表的六分之一，未來黃復興改制後，將和其他黨員一起選出黨代表，不再單獨自行選出，而依照黃復興黨部的黨員數約占整體四分之一，只要配票和操作得宜，受黃復興支持的黨代表席次將會大增，如此一來，黃復興系統更能直接影響到國民黨權力核心。

政黨的權力結構，最怕黨意偏離民意，甚至是黨意凌駕在民意之上，黃復興黨部是由退除役士官兵組成，成員特殊、同質性太高，往往有特定立場和主張，若黃復興黨部經過這次組織再造，反而取得在國民黨內更多黨代表席次，就愈能掌握國民黨的未來方向，這對想要接地氣的國民黨來說，恐怕不是件好事。

（作者李平華，資深媒體人）