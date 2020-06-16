〈時評〉台灣亟待商業改革　國發會宜注入創新元素

台灣經濟問題在那裡？國發會最近舉行政策交流，希望讓社會大眾多了解其業務重點，立意甚佳，但是卻有檢討空間。國發會重視溝通，值得肯定，然而從台灣經濟現況分析，政府確有必要多聽民意，避免一頭栽進傳統思維中，無法真正把脈下藥，解決台灣困境。

重工輕商是台灣長期以來最大的問題，商業正面臨嚴重困境。根據勞動部最新發佈的無薪假統計，已有1263家實施，28345位勞工受到影響，但是5月總出口總值270億美元，比去年同期只減少2％，並不嚴重，6月預估年減2％至5％之間，表現仍優於預期，甚至比美、日、韓、星等其他國家兩位數負成長都好，而今年1至5月台灣出口總值還能維持正成長，殊屬不易，值得肯定，究其原因是對中國、香港、美國、日本之出口持續增加，未見衰退。

台灣出口貿易多屬工業產品，例如半導體、電子零組件、資訊服務、汽車工業等，不僅正成長，甚至還高達21.97%之多，可見台灣工業及科技發展，已經有相當國際競爭力，不論是5G、AIoT、AI等各項科技產品，都有一定基礎，而且科技界資金充裕，未必需要國發會再注資，國發會選擇投資標的需要審慎考慮，不需要錦上添花，浪費國家寶貴資源，當然更不宜亂投資，頻踩「地雷」，造成傷害。

值得國發會注意的問題是今年第一季國內有168家知名企業倒閉，創8年新高，4月失業勞工人數飈升到48.1萬人，比3月增加3.6萬人，創7年新高，預料7月至9月進入畢業季，失業人數將再創新高。

出口並未衰退嚴重，經濟情勢卻嚴峻，究其原因發生在內需產業問題，尤其台灣商業衰退嚴重，面臨轉型困境，倒閉商店爆增，失業勞工人數有増無減，不容小覷。

長期以來，政府重工輕商，希望透過工業發展，加強出口貿易，包括國發會在內，都未將內需產業及商業轉型列入重點發展方向，才會造成現在出口貿易與內需商業活動失衡的現象。

台灣現在商業發展正面臨嚴重危機，只要稍微注意即知，現在連經濟領頭羊的台北市，商業店面空置率嚴重偏高，百貨商場今年以來業績普遍衰退3成以上，傳統商圈及市場普遍快速退潮沒落，觀光旅宿業倒閉風潮嚴重，不動產交易停滯，種種現象都可以看出台灣商業活動衰退嚴重，亟待創新轉型，才能再造台灣經濟發展奇蹟，並創造人民就業及加薪機會。

台灣GDP的形成，過去消費佔53％，遠比先進國家的68％低，如今新冠肺炎疫情恐怕再使消費比重降低，應是不爭的事實。消費大多是由內需商業活動創造，由此可見台灣的商業發展亟待重新思考，如何加快創新改造的步伐，應該是國發會需要思考的新業務方向，不宜依循傳統，還是以工業發展為重。

台灣商業發展亟待加入人文、藝術、科技、環保、創新的元素，不要再拘泥於傳統的商品的買賣，看看現在台北市的市場商圈及商業店面，同質性太高，購物消費的商業模式多年不變，並未融入精緻的人文、藝術或新創商業元素，也缺乏創新規劃的都市設計，又如何吸引消費者的目光？今天如果能夠將台北市仁愛路全部規劃成法國香榭大道的商業模式，相信必能讓國人眼睛一亮，創造無限商機及消費力，帶動經濟發展。

國發會如果能夠發揮創新思考，規劃台灣商業改革，建立新商業模式，其對台灣經濟價值，絕對不亞於現在的工業科技發展，，同時可以為年輕人帶來就業及加薪的機會。

加油，期待國發會在新主委的帶領下，有不一様的思惟及表現，為台灣經濟注入新思考、新元素。