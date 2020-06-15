〈財經主筆室〉港人移民意願大增 台灣房市準備好了嗎？

富邦金董事長蔡明興上周在股東會後接受記者採訪透露，有些大型港資將來台獵地蓋房子，回去賣給一些香港人。雖然市場上港商入台的耳語不斷，但一般認為，港人目前只是觀望，尚未真正大量進場。蔡明興這番話，無疑證實港資介入台灣房地產意願很濃，屆時香港炒房手一旦到來，勢將掀起台灣房地產價格的大波動，值得政府嚴加注意。

針對有關港版國安法推動，資金是否回流台灣？蔡明興接受採訪時證實，確有承作不少台商回流，至於「港資有聽說陸續要進來，尤其是不動產投資」，蔡明興表示有些大型港資來台獵地蓋房子，回去賣給一些香港人，因為台灣不動產相對香港算是「物美價廉」，未來港人是有可能想要來台居住，尤其台灣房價只要香港1/5，而且面積較大，可以住比較大。

去年反送中事件延燒超過半年，當時香港就已出現移民潮，甚至連當地移民顧問公司也大發利市，香港人近年最愛移民國家除加拿大及澳洲外，就以台灣為亞洲地區首選。尤其，年初爆發的武漢肺炎疫情再度引爆香港人對於特區政府的疑慮，加上港版國安法的推動，香港人移民意願再度邁入最高峰。

台灣因語言及文化與香港比較相近，一直是香港移民熱門地點，從去年開始介紹移民台灣的YouTube頻道大量增加，以及港星黃秋生宣佈準備入籍台灣，引發兩岸三地網路論戰，更是大幅增加香港人考量來台生活興趣，再加上台灣醫療技術及健保早就聞名國際，加上此次新冠肺炎防疫成效亮眼，港人來台定居興趣更加大增。

從數字上來看，2019年香港人因工作或入學等因素，取得在台居留資格的人數為5,858人，較2018年的4,148人成長41.2%；而定居人數則為1,474人，也比前一年的1,090人年成長35.2%，港人來台居留及定居人數已達2016年來最多，香港人喜歡來台灣居住已是不爭事實。

港人移民台灣意願大增，台灣房地產業者當然會積極預作準備吸引買家，而香港房地產業者自然也不會坐視這波商機，有關港商進入台灣房地產操作耳語不斷，但不論香港開發商何時進入台灣，香港飆高房地產價格已成為兩岸三地建商銷售上「比價補漲」的好藉口，可以預期的是，香港人一旦進來，絕對是讓台灣市場毫無防備，低調買進、高調賣出花樣百出，屆時絕對會給台灣房市投入震撼彈。

從香港股市來看，過去恆生指數就是銀行、房地產、貿易三大產業，基本上沒有科技股。香港房地產商擅長併購、靈活運用財務槓桿，不論是長江實業、新鴻基、太古等香港地產商的財務運作，台灣房地產業者可能都不是其對手。香港回歸22年，解決不了住屋問題，從2004到2018年，這14年中，所有職業的薪資增加63%，平均每年成長3.5%，但香港房價在這14年卻大幅漲420%，香港薪資所得遠遠跟不上房價的上漲，與香港房地產商的推波助瀾脫不了干係。

港人移民台灣意願大增後，不少台灣人也關心港人可能移民台灣一事，不少人擔心萬一港人移民來台置產，「台灣的房價是不是就更買不起了？」很多人認為，以香港人的薪水，要移民來台灣並置產是非常容易的事情，畢竟他們在香港買套房的錢，來台灣都可以買透天了。

針對中國推動香港國家安全立法，總統蔡英文強調將與「香港人民站在一起」，也承諾會持續提供各種可能的人道救援，提供港人必要協助。但預見未來可能發生港人移民潮，是否會導致台灣房地產發生飆漲邁入香港後塵，值得政府部門嚴加注意，畢竟台灣薪資成長停擺多年，年輕人生活、買房原本就大不易。