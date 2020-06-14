【防疫新生活】墾丁飯店房價全漲回？ 台灣屏東四大觀光協會鄭重駁斥

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東縣四大觀光協會今天(14日) 發表聯合聲明指出，屏東觀光產業上半年面對疫情打擊，現在為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無電視台報導「墾丁飯店房價全漲回來」等情況。

屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會與屏東縣恆春半島觀光產業聯盟等屏東4大觀光協會，今天發表聯合聲明指出，墾丁現在明明很優惠，飯店怎麼可能是高房價。歡迎消費者到墾丁地區，享受屏東縣政府推出的「三鐵旅遊優惠」。

聲明中指出，屏東縣觀光產業上半年面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻打擊，現在台灣防疫有成，為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無電視台所報導的「墾丁飯店房價全漲回來」、「民眾比價時卻發現，前一陣子飯店殺到見骨的促銷方案全沒了，又回復過去的高房價」等情事。

聲明也表示，像墾丁大街核心區的五星級旅館，目前的房價較歷年同期都優惠不少；另外，還有多家星級旅館與民宿也推出套裝優惠。

聲明強調，屏東縣政府推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」的「三鐵旅遊優惠」，內容包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等。墾丁許多家飯店、民宿也針對暑假祭出優惠，民眾可善用補助無縫接軌，大搶暑假優惠。