  1. 首頁
  2. 旅遊美食

【防疫新生活】墾丁飯店房價全漲回？ 台灣屏東四大觀光協會鄭重駁斥

屏東縣四大觀光協會14日澄清，墾丁現在明明很優惠，飯店怎麼可能是電視台報導的那種「高房價」？希望消費者多到墾丁遊玩。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/14 20:29
圖為墾丁街頭（恆春警分局提供）中央社資料照片

圖為墾丁街頭（恆春警分局提供）中央社資料照片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東縣四大觀光協會今天(14日) 發表聯合聲明指出，屏東觀光產業上半年面對疫情打擊，現在為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無電視台報導「墾丁飯店房價全漲回來」等情況

屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會與屏東縣恆春半島觀光產業聯盟等屏東4大觀光協會，今天發表聯合聲明指出，墾丁現在明明很優惠，飯店怎麼可能是高房價。歡迎消費者到墾丁地區，享受屏東縣政府推出的「三鐵旅遊優惠」。

聲明中指出，屏東縣觀光產業上半年面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻打擊，現在台灣防疫有成，為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無電視台所報導的「墾丁飯店房價全漲回來」、「民眾比價時卻發現，前一陣子飯店殺到見骨的促銷方案全沒了，又回復過去的高房價」等情事。

聲明也表示，像墾丁大街核心區的五星級旅館，目前的房價較歷年同期都優惠不少；另外，還有多家星級旅館與民宿也推出套裝優惠。

聲明強調，屏東縣政府推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」的「三鐵旅遊優惠」，內容包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等。墾丁許多家飯店、民宿也針對暑假祭出優惠，民眾可善用補助無縫接軌，大搶暑假優惠。
屏東縣政府
三鐵旅遊優惠
四大觀光協會
聲明
飯店
房價
電視台
武漢肺炎
新冠肺炎

相關新聞

北京農產批發市場再武肺疫情　官員：已進入非常時期
北京農產批發市場再武肺疫情　官員：已進入非常時期
2020/06/14 12:06
在台灣印度社群發起「Taiwan Can Help」車隊遊行
在台灣印度社群發起「Taiwan Can Help」車隊遊行
2020/06/13 16:58
南台灣傳一班級半數學生上呼吸道感染　檢體已送驗
南台灣傳一班級半數學生上呼吸道感染　檢體已送驗
2020/06/13 15:08
中國「山寨」MIT口罩還印共產黨徽 在菲台人諷：台灣製都要印小熊維尼哦
中國「山寨」MIT口罩還印共產黨徽 在菲台人諷：台灣製都要印小熊維尼哦
2020/06/12 15:33
散佈武漢肺炎假新聞並攻擊台灣香港 推特大刪17萬中國假帳號
散佈武漢肺炎假新聞並攻擊台灣香港 推特大刪17萬中國假帳號
2020/06/12 10:31