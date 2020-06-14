陽光是最好的殺菌劑 屏東新住民市集豔陽下登場

說明：來自各國的新住民在屏東新住民市集表演 說明：來自各國的新住民在屏東新住民市集表演

熬過長長的防疫期，想要出門走走的你是不是已經蓄勢待發了呢？來到南國屏東的「多元文化講座及創意市集」(以下稱新住民市集)，熱情的太陽就是最好的殺菌劑！中央流行疫情指揮中心宣布6月7日國內大解禁，享譽全臺的屏東「新住民市集」，也在今(14)日下午2點到6點，帶著強大氣場重返屏東孫立人將軍行館廣場，現場大小朋友攜手前來，還有充滿異國風情的文化表演，氣氛熱鬧滾滾。

屏東「新住民市集」的擺攤都是由屏東當地新住民組成，除了可以大嗑異國美食，也有各種手工飾品、特色服務，小小國際村的氛圍更讓不同年齡、族群的人有了共同的交集，在場的群眾都一解長期防疫的苦悶，玩得開心。

市集入口處的阮碧賢、阮氏商姊妹來自越南，製作的卻是傳統口味的臺灣春捲而不是越南春捲，阮碧賢姊妹說，他們在屏東開始經營春捲小吃店已經3年，以新鮮、衛生又用料實在的功夫，贏得客人的信任。來到新住民市集擺攤十分熱鬧，除了推廣自己的手做美食，也希望在地的民眾可以發現，來自越南的姊妹也能發揚傳統的臺灣美食。

來自日本的志甫一成，是津輕三味線老師，三味線是日本的一種傳統弦樂器。志甫老師除了在當地教日語，也收過不少想學習三味線的學生，正努力地在臺灣這片土地推廣這種受歡迎的日本傳統音樂。志甫老師的太太美緒老師，來自高雄，在新住民市集中擺攤創作「似顏繪」，這種現場將真人漫畫化的繪畫方式，特別受到在場小朋友的喜愛。夫妻倆一人作畫一人彈琴，在南臺灣的市集攤位上重現傳統與現代、日本與臺灣的多樣風情。

屏東縣政府表示，在積極推廣之下，屏東已成為多元共融的美好城市。而舉辦第4年的新住民市集更是多元共融的象徵，不僅匯集各國新住民表演、設攤，致力於多元文化推廣，更以異國文化為主的體驗活動廣受民眾喜愛。109年新住民市集活動固定於每月第2週星期日下午2點到6點於孫立人將軍行館辦理，每次皆會帶給民眾不同的文化體驗，請持續至臉書「新住民市集」關注活動訊息！

屏東「多元文化講座及創意市集」

活動時間：每月第2週星期日下午2點到6點

活動地點：屏東市中山路61號(孫立人將軍行館)

(新聞轉載自新住民全球新聞網)