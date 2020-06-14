環保尖兵「543」 新住民圓夢與社區共同抗疫

移民署辦理每年都會辦理「新住民及其子女築夢計畫」，今年邁入第六屆的28位獲獎者的築夢成果已於109年6月6日辦理線上成果發表，當天移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網及築夢計畫臉書粉絲專頁等，同步播放築夢紀實影片。移民署長邱豐光表示，移民署鼓勵新住民將個人夢想結合社區公益，今年增設社會公益組，即希望新住民的築夢成果能嘉惠更多民眾。其中社會公益組獲獎者吳施珊，利用現在最流行的養雞飼料「黑水虻」處理社區廚餘廢棄物，成為社區的環保尖兵。

來自中國廣東的吳施珊，一家人在雲林縣四湖鄉飛沙村務農，透過築夢獎金在自家的農地上搭建網室和圍棚，用黑水虻幼蟲，作為養雞的飼料。黑水虻以廚餘為食，她收集利用左鄰右舍的廚餘養殖黑水虻，成蟲的黑水虻成為雞隻的天然飼料，可減少施打抗生素，健康的雞隻產出高營養的雞蛋，提升食安品質。飼養的殘餘物質又成為堆肥，施用於已經鹽化的貧瘠土地。施珊用自己名字「吳施珊」的諧音，將自家生產的雞蛋取名為「543」雞蛋。在施珊築夢期間，武漢肺炎疫情大流行，施珊將543雞蛋送給弱勢家庭及社區診所醫護人員，透過她的公益回饋活動，幫助社區共同對抗武漢肺炎。

移民署表示，本署近年持續辦理許多協助新住民及其子女的培力計畫，築夢計畫則激發了他們的創意與潛能，希望在臺灣社會生活的新住民都有機會實現自己的夢想。

訊息來源：移民署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)