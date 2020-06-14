【當心鼠輩】台灣高雄市「漢他病毒」累計達5例創高峰 衛生局加強投藥滅鼠

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市今年(109年) 以來已經出現5例漢他病毒出血熱病例，再創民國105年3例以來的高峰！高市府衛生局加強市場、夜市等處的消毒投藥滅鼠工作，並增設捕鼠籠，將持續監控至7月19日。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬今天表示，今年以來，高雄市漢他病毒出血熱病例已經有5例，再創民國105年3例以來的高峰，衛生局除加強滅鼠計畫，也呼籲民眾配合捕鼠。

高市衛生局12日發布新增一例漢他病毒出血熱確診個案，是住在鳳山區北門里的50多歲麵店女員工，在4月19日於工作地被老鼠咬傷送醫，但4月26日出現發燒、頭痛等症狀再度就醫，後來因症狀未改善，5月24日再就診。

由於這名女員工症狀持續未改善，且於5月26日住院，醫院通報疑似漢他病毒出血熱並進行採檢，疾管署6月12日綜合研判確診，是高雄市的第5例漢他病毒出血熱病例，全國漢他病毒出血熱病例累計7例。

中央社引述高雄市衛生局疾管處長何惠彬說，高雄市漢他病毒出血熱病例高於其他縣市，與老鼠密度有絕對關係；不同的是105年的3例群聚和光華夜市有地緣關係，這次的5例則散布在各地，但都和餐食業有關，所以衛生局結合環保局等再加強滅鼠和防疫工作，以市場、夜市等作為捕鼠籠熱區，預計這波疫情持續監控至7月19日。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，主要透過鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。衛生局呼籲落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等三不政策。

根據疾管署官網介紹，感染漢他病毒後臨床症狀與與防方式如下:

感染漢他病毒後，依其引起的臨床症狀主要可分成兩群：

（一）漢他病毒出血熱：發燒、血小板減少、急性腎衰竭為漢他病毒出血熱的三大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3-8天、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，出血症狀在第3-6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。

（二）漢他病毒肺症候群：早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。

預防方法

漢他病毒症候群是由攜帶病毒的老鼠傳播，因此預防方法主要為老鼠的防治。住宅及社會上各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施。一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。

潛伏期

「漢他病毒出血熱」的潛伏期一般是12~16天，但變化範圍在5~42天。「漢他病毒肺症候群」則未有確切定論，一般認為範圍在6天至數週之間，平均約2週。

傳染期

不會直接從人傳染給人。（漢他病毒目前只有在阿根廷發現有人傳給人的情形，但這是造成肺症候群的病毒。而引起漢他病毒出血熱的病毒型別仍未有人傳給人的情形被發現。）