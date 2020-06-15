烏龍軍事占領抗疫？捷克民眾教堂外驚見波蘭軍隊

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）捷克東北部的摩拉維亞(Moravia)地區與波蘭接壤，由於新型肺炎疫情，兩國已經關閉邊界將近3個月，不過上(5)月28日波蘭軍隊卻跨過邊界開到同屬歐盟的捷克領土上，且一直駐紮到上週末，一度引發當地恐慌，不過在兩國的溝通下，最後暫時以「誤會」結案。

當地的小報Denik是第一個報導這消息的媒體。文章指出，一名負責修繕當地教堂的工程師前往施工現場拍照，卻發現持有機槍的波蘭部隊在當地設立了檢查哨，且禁止任何人接近，由於該教堂並非在邊境上，而是已經位於捷克領土內30公尺處，該工程師表示，他當時十分害怕。

現階段，在捷克派出當地警察後，波蘭軍隊已經撤離該處。事實上，設立檢查哨的行為屬於波蘭因應新型肺炎邊境管制措施的一環，只是就連執行命令的軍隊都搞不清楚自己為什麼要駐紮在該座教堂，外界也不知道這支「波蘭佔領軍」在捷克領土內滯留了多久。

根據CNN報導，波蘭外交部聲明這一起「佔領事件」只是單純的烏龍，其軍隊在未通知捷克政府的情況下出現在捷克境內絕無侵略用意，經過指正後已經完全撤離該地，這點已經與捷克達成共識。

對於波蘭軍隊「入侵」一事，捷克並沒有表現出過於激烈的反應，不過外交部發言人指出，雖然已從波蘭非正式管道得到一個道歉，不過他們仍然在等待波蘭官方給一個清楚的說明。