促平權！沃爾瑪有色人種護理產品不再上鎖、美國大企業捐款

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全美爆發種族平等抗爭已將近一個月，隨著加入的人越來越多，傳統上有種族歧視問題的城市與國家迴響尤其熱烈，除此之外，一些大企業也開始調整本身的政策走向，試圖更符合社會上「種族平等」的潮流與期待。

美國零售龍頭沃爾瑪(Walmart)的執行長麥克米倫 (Doug McMillon)週五(12)日於公司的官網上張貼了一則文章，除引用示威者的口號「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)外，更表示沃爾瑪應確實落實此一責任，因此未來將會推出數道新措施促進平權。

事實上，上週沃瑪爾針對種族平等的議題召開了全公司的視訊會議，麥克米倫指出，公司可以從合夥人與經理人等級的位階著手，雇用更多黑人和非裔美國人，並確保他們的職涯升遷，還鼓勵員工藉由傾聽他人需求來對抗「微侵略」(mircoaggression)，讓無論是黑人還是拉丁美洲裔、亞裔等族群的成員能勇於發聲。

另外，全美各店將不再把專為有色人種設計的個人護理產品擺在鎖上的展示櫃中。

除了沃爾瑪透過種族平權中心捐出1億美元，其他美國大企業也爭相表態，投入大量的資金以促進平權發展。

這包括同樣捐出1億美元、希望藉此建立種族平等司法方案(Racial Equity and Justice Initiative)的蘋果(Apple)、提出用1億美元增強黑人話語權的YouTube、和慷慨解囊捐出千萬美元用於種族司法平權工作上的Facebook和亞馬遜(Amazon)等公司。