台灣民進黨權力核心7月改組　執委選舉6/15開始登記

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨7月19日將召開全代會，改選權力核心: 中常會；中執委選舉明（15日) 起至19日辦理領表登記；黨內人士觀察，目前正國會應可穩住2席、新系力拚保3、海派要搶2席，蘇系與綠色友誼如何與其他派系合作，仍待觀察。

民進黨7月19日將召開全代會，當天重頭戲是權力核心改選；中央社報導，根據民進黨黨章規定，中執委由全國黨員代表大會選出30人，30個中執委再互選10人為中常委，也就是說，1席常委須由3席執委選出；中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

中執委、中評委選舉，6月15日至19日辦理領表、登記。

2018年民進黨的中執委及中評委選舉，當時地方選舉選戰當頭，在黨內團結的共識下，各派系協調出同額競選，連10席中常委也交由各派系內部自行協商。

目前民進黨中常會由10席票選中常委組成，是新蘇連（新潮流、蘇系、綠色友誼連線）占了4席，非新蘇占6席的局面。

派系操盤人士指出，5月底的全國黨代表選舉結果出爐後，各派系盤點掌握的票數，目前看起來，新系有約3席中常委實力；蘇系與綠色友誼連線都各自掌握1.5席到2席中執委實力，無法單獨拿下1席中常委，如何與其他派系合作待觀察。

派系操盤人士表示，非新陣營內，海派的高雄海董系統，和一路挺總統蔡英文的國策顧問黃承國分家；黃承國轉與英系合作，要進取2席中常委；海派除了現有的中常委王定宇外，也試圖擴張第2席；正國會系統要守住2席。