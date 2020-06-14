【武漢肺炎】何時開放境外生入境？教育部長潘文忠：暑假是最好時機

圖為民眾在桃園機場電子看板前觀看疫情警語。（中央社檔案照片） 圖為民眾在桃園機場電子看板前觀看疫情警語。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）境外生來台尚未解禁，教育部長潘文忠今天(14日) 表示，希望暑假就能開放，屆時將採取優先、分批的規劃，如應屆畢業生和疫情低風險國家可能列為優先。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫情趨緩，行政院日前展開跨部會協調，會議初步結論認為需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放境外生入台時機。

國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會等團體相繼呼籲盡早開放境外生來台。

多名大學校長日前指出，此時已是境外生抉擇是否來台的關鍵時間，再不決策恐影響未來3年招生。

潘文忠今天(6/14) 出席國立台北教育大學圖書館重新開幕儀式，會後接受媒體訪問時表示，疫情每天都在變化，雖然台灣全力防疫，目前很安全，但各國仍有許多變化，疫情指揮中心也隨時掌握國際疫情狀況，提供給行政院跨部會參考。

外界關注境外生何時可以解禁，潘文忠表示，暑假是最好的時機點，希望暑假就能開放，由於檢疫量很大，屆時將採取優先、分批的規劃，如應屆畢業生和疫情低風險國家可能列為優先，至於確切可以解禁的時機點，仍待疫情指揮中心審慎評估後再決定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月5日在記者會中曾表示，目前防疫採取「境外風險嚴管、境內鬆綁」政策，一方面由於境外生數量大，防疫量能還在評估當中；另一方面因6月7日國內大解封，民眾戴口罩等配合度都還是未知數，不能兩邊都失控，因此會等國內解封、情況穩定後，才會考慮鬆綁邊境。

境外生來台遲未解禁 恐影響各大學未來3年招生

行政院近日召開跨部會會議，認為需等國際疫情更趨緩後，再檢討開放境外生來台時機。中央社6月4日報導，多名大學校長認為，此時已是境外生抉擇是否來台的關鍵時間，再不決策恐影響未來3年招生。

隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫情趨緩，邊境管制有檢討空間。行政院近日展開跨部會協調，教育部4日上午表示，教育部已提出具體規劃，但會議初步結論，認為目前國際疫情仍須嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，所以需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。

台灣科技大學校長廖慶榮指出，現在已是境外生招生的關鍵期，如果台灣遲未決策，這些學生恐怕會放棄來台，改選擇中國、香港、澳門等地的學校。

廖慶榮表示，優秀學生不來，絕對會是台灣的損失，他認為最遲是2週內，台灣政府就要有明確的決策，讓各界知道何時能開放境外生入境。他並說，今年的決策，不只是影響到今年而已，也會影響到學長姊的傳承，「斷一年，恐怕會斷三年。」

暨南國際大學校長蘇玉龍估算，台灣最遲須在8月15日前讓境外生開放來台，當然時間越早越好，否則會影響到下一學期的開學程序。他也提到，現在正是境外生的抉擇期，此時台灣仍未決策，影響難以評估。

政治大學校長郭明政表示，目前的心情是既期待又惶恐，現在大家都在講「超前部署」，境外生政策也應提早規劃才好，尤其現在很多學生還「流落在外」，讓校方相當擔心。

郭明政表示，如果台灣持續追求「零」，恐怕會是全球最後一個解封境外生的國家，應思考先部分解封，對國家比較有利。

海外聯合招生委員會副總幹事李信表示，除了台灣境管政策，還要考量部分國家至今還對其國民有行動管制、社區隔離、出境限制等。