【最新】台灣高雄市一班15人上呼吸道群聚感染　檢驗報告「排除」武漢肺炎、流感病毒

高市某學校15人上呼吸道感染，經採檢流感、武漢肺炎等病毒篩檢呈陰性，校方掌握學生未持續感染及校園消毒後，14日表示可確保學生15日上課安... 高市某學校15人上呼吸道感染，經採檢流感、武漢肺炎等病毒篩檢呈陰性，校方掌握學生未持續感染及校園消毒後，14日表示可確保學生15日上課安全。（高市教育局提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 高雄市傳出某學校全班30人當中，15人有上呼吸道感染症狀，已經送驗，初步掌握就醫診斷為上呼吸道感染及咽喉炎。

教育局和校方掌握學生未持續感染，校園經全面消毒後，可確保學生15日上課安全無虞。校方今天說明，週一（15日）這班級不停課。

據了解15名傳出上呼吸道群聚感染的學生，陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，從中採檢4名學生，進行病毒核酸檢測（RT-PCR，又稱病毒核酸檢驗法）以及流感病毒篩檢，檢驗結果今(14日) 中午出爐，均已排除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、流感病毒感染。

綜合中廣新聞與自由電子報的報導，高雄市教育局今天(14日) 表示，學校採取謹慎與嚴格態度面對此事，請假的學生經過流感、新冠肺炎(武漢肺炎) 等病毒篩檢均呈陰性。校園已經過全面清消，放學後並進行紫外線燈殺菌。學校週一（15日) 將會照常上課。



高雄市教育局表示，15名請假學生中有8名就醫，經過檢查都是感冒與咽喉炎症狀，另7名學生因症狀較輕微在家休息，15名學生均平安。



今天衛生局再到學校檢視，校園並全面再度進行清消工作，因此明天（週一)學生上課應該安全無虞。

教育局也表示，學生目前沒有持續感染的情形。上週五(6/12)校園已經過全面清消，放學後並進行紫外線燈殺菌，今衛生局再到學校檢視，校園並全面再度進行清消工作，以確保學生週一上課時安全無虞。

中央社引述疾病管制署13日晚間表示，先對2名學生採檢，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢驗結果皆為陰性；後又加採2名學生檢體，結果在今天中午出爐。

疾管署副署長莊人祥中午表示，有關高雄學校上呼吸道群聚，13日另採檢2件檢體，武漢肺炎與流感檢驗結果都為陰性，目前所採檢的4支檢體都已排除武漢肺炎與流感。莊人祥說，4支檢體下午都將送到台北的昆陽實驗室做後續其他呼吸道病毒的檢驗。

至於為何僅採4件檢體，莊人祥說，以前群聚案件也曾驗很多支檢體，但驗出來的都是同一病毒。目前針對上呼吸道群聚、腹瀉群聚的標準作業流程是採部分樣本檢測，已行之多年。