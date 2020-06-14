北京農產批發市場再武肺疫情　官員：已進入非常時期

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）中國武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情再起，北京11日至13日已傳出7起本土案例，患者全都與豐台區「新發地批發市場」或其他5間市場有所接觸，北京市官員更指「北京已進入非常時期」，必須阻斷疫情蔓延。

新浪財經報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組13日上午召開第68次會議，主持會議的北京市委書記蔡奇在會上表示，北京市近日連續爆發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場有關，說明北京已進入非常時期，新發地批發市場13日起因此封場休市，對周邊居民社區等場所實施「封閉式管理」，至於和確診病例有關的「中國肉類食品綜合研究中心」，北京市豐台區則派出工作小組嚴加管控。

新發地是北京最大的農產批發市場，光是蔬果供應量就占全市9成，交易規模號稱亞洲最大。

北京當局已篩檢1940名市場從業人員，在新發地市場517例樣本中，驗出45例陽性，海淀區一間市場發現1例陽性，同時是新發地確診病例的密切接觸者，46人目前屬於無症狀。

目前該市場也傳出在切鮭魚的砧板上驗出新型冠狀病毒，中國疾控中心流行病學原首席研究員曾光表示，目前該市場傳染源仍舊不明，在問題查明之前，建議民眾不要生吃鮭魚。

不過，中國農業大學食品學院副教授朱毅強調，鮭魚是有可能是被新型冠狀病毒附著而成為傳播媒介，透過液體、空氣、手等方式都會讓病毒附著在魚肉表面，鮭魚在捕撈、儲藏運輸、分切、販售等過程中，也有可能被病毒污染，像是被病毒感染者的飛沫接觸，並在進口低溫保鮮的狀況下延長病毒存活期，最後在切魚砧板上驗出，並非是鮭魚本身帶有病毒。

此外，目前台灣與北京仍有直航班機，針對是否加強管制措施，交通部政務次長王國材回應媒體表示，現在仍維持國人返台落實居家檢疫14天，至於是否要有新的管制，將由中央流行疫情指揮中心決定。