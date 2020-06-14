芮氏規模6地震一日二起　日本鹿兒島、台灣宜蘭外海板塊活動旺

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）14日清晨全台發生有感地震，震央在宜蘭外海、宜蘭縣政府東南方 85.3 公里處，此前，在日本鹿兒島縣奄美大島西北方外海也發生規模6.6地震，兩起地震無引發海嘯。氣象局說，不排除未來一週將可能發生規模4到5的餘震。

台灣清晨四點的這場規模6的地震震央位於宜蘭縣政府東南方 85.3 公里 ，地震深度54.8 公里。宜蘭、花蓮、南投、台東最大震度3級，基隆、台北市、苗栗、嘉義、彰化、台南2級。

同日凌晨0時51分左右，根據USGS資料，距離台北850公里的日本鹿兒島縣奄美大島西北方外海發生規模6.6地震，震源深度160公里，當地觀測到最大震度有4級，日本共同社報導，沖繩和九州島都感受到地震搖晃。二小時後，又有一場規模4.4的淺層地震發生在日本東南方近海。

根據中央氣象局資料，過去四天東台灣外海地震活動較頻繁，規模4以上地震發生在宜蘭外海（6月11日上午規模5.2）及花蓮近海（12日上午規模4.7）。氣象局地震測報中心課長林祖慰向媒體表示，此次地震為菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起，不排除未來一週將可能發生規模4到5的餘震。根據過去資料來看，該地區每三至五年會有一次規模5.5以上地震活動，次數相對沒那麼多。