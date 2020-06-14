亞特蘭大非裔男拒捕遭擊斃引爭議 警察首長辭職

美國喬治亞州亞特蘭大12日晚間發生非裔男子布魯克斯拒捕遭警擊斃事件，引發民眾怒火上街抗議。圖為示威民眾在事發地點附近與警方發生口角衝突。（... 美國喬治亞州亞特蘭大12日晚間發生非裔男子布魯克斯拒捕遭警擊斃事件，引發民眾怒火上街抗議。圖為示威民眾在事發地點附近與警方發生口角衝突。（美聯社圖片）

美國喬治亞州亞特蘭大發生非裔男子拒捕遭警擊斃事件，引發民眾怒火，走上街頭抗議。市長今天表示，當地警察首長已遞出辭呈。

27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）昨天晚間在他停於溫蒂漢堡（Wendy's）得來速車道的車中睡著，堵住其他客人，店內員工因此報警處理。

喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation, GBI）今天表示，布魯克斯接受酒測失敗並拒絕警方逮捕。

溫蒂漢堡監視器拍得的影像顯示，布魯克斯與警方扭打期間，看似取得其中一名員警的電擊槍，接著跑離現場。

喬治亞州調查局局長雷諾茲（Vic Reynolds）表示，員警展開徒步追捕，期間布魯克斯轉身將電擊槍對準員警，員警開槍擊中布魯克斯。

布魯克斯送醫急救仍於術後身亡。喬治亞州調查局聲明說，有一名員警受傷。

消息一出，示威者今天下午開始上街示威，預計會持續一整天。

亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）表示，她已接受警察首長席爾茲（Erika Shields）的辭呈。

波托斯在記者會中說：「我不認為這是正當的使用致命性武力，我也已敦促解除肇事員警的職務。」

富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官霍華德（Paul Howard Jr.）透過電子郵件發布聲明表示，在等待喬治亞州調查局調查結果的同時，他的辦公室「已經對這起案件展開積極、獨立的調查」。

亞特蘭大警局並未立即出面置評。當局也尚未公布兩名白人員警的姓名。

亞特蘭大一案發生於美國反警暴力示威正炙之際。這波抗議潮的引爆點為手無寸鐵非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日因用一張20美元偽鈔購物，在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警壓頸近9分鐘，最後窒息身亡。