中國浙江溫嶺槽罐車爆炸　村半毀18死166人傷

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）浙江溫嶺良山村高速路段一輛液化天然氣槽罐車13日下午發生嚴重爆炸傷亡事件，火光衝天，新華社報導該起事件已造成18死166人受傷送醫。

綜合外電及微博報導，13日下午4時40分左右，一台液化天然氣槽罐車行駛至G15沈海高速公路往溫州方向，在溫嶺西出口互通匝道中段不明原因未順彎道行駛，而是直接衝出閘道並立即引發爆炸。據網傳影片可見，爆炸當時疑似槽罐車車輛被炸直衝上天，並飛越過村裡整排透天厝房屋。

一段影片顯示爆炸發生後，村內多處地點發生民宅及路面起火燃燒，還有多輛小轎車也在起火。據報火災及爆炸震波過於強大造成良山村民宅逾半受損。

另一影片畫面則有槽罐車車架與槽罐扭曲變形、墜落在地面並砸壞工廠的情況，還有村民受傷流血照片。

據中國公安部交通管理局通報稱，截至14日上午9時，事故已造成18人死亡、166人受傷送醫；中國應急管理部消防救援局表示，溫嶺液化氣槽罐車爆炸事故造成周邊200多間民房受損，1倒塌房屋內有人員被困失聯。

10 people are killed, 117 injured in east China tank truck blast, which has caused the collapse of some nearby residential houses and factory workshops https://t.co/XHYkDn3YZi pic.twitter.com/QWsBix70qs — China Xinhua News (@XHNews) June 13, 2020

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