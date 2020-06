中國浙江溫嶺槽罐車爆炸　村半毀18死166人傷

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)浙江溫嶺良山村高速路段一輛液化天然氣槽罐車13日下午發生嚴重爆炸傷亡事件,火光衝天,新華社報導該起事件已造成18死166人受傷送醫。

綜合外電及微博報導,13日下午4時40分左右,一台液化天然氣槽罐車行駛至G15沈海高速公路往溫州方向,在溫嶺西出口互通匝道中段不明原因未順彎道行駛,而是直接衝出閘道並立即引發爆炸。據網傳影片可見,爆炸當時疑似槽罐車車輛被炸直衝上天,並飛越過村裡整排透天厝房屋。

一段影片顯示爆炸發生後,村內多處地點發生民宅及路面起火燃燒,還有多輛小轎車也在起火。據報火災及爆炸震波過於強大造成良山村民宅逾半受損。

另一影片畫面則有槽罐車車架與槽罐扭曲變形、墜落在地面並砸壞工廠的情況,還有村民受傷流血照片。

據中國公安部交通管理局通報稱,截至14日上午9時,事故已造成18人死亡、166人受傷送醫;中國應急管理部消防救援局表示,溫嶺液化氣槽罐車爆炸事故造成周邊200多間民房受損,1倒塌房屋內有人員被困失聯。

10 people are killed, 117 injured in east China tank truck blast, which has caused the collapse of some nearby residential houses and factory workshops https://t.co/XHYkDn3YZi pic.twitter.com/QWsBix70qs