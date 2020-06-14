逾1300中國醫療器材公司 涉嫌在美註冊資訊造假

華爾街日報報導，超過1300家中國醫療器材公司在武漢肺炎肆虐期間，據稱將CCTC Service Inc.列為在美國的代表，但這家公司並不... 華爾街日報報導，超過1300家中國醫療器材公司在武漢肺炎肆虐期間，據稱將CCTC Service Inc.列為在美國的代表，但這家公司並不存在。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

華爾街日報一份分析顯示，超過1300家中國醫療器材公司在武漢肺炎肆虐期間，據稱將德拉瓦州（Delaware）一個實體列為在美國的代表，但該實體使用假地址和無人接聽的電話號碼。

「華爾街日報」（WSJ）報導，所有外國醫療器材製造商都被要求在美國必須有一個代表，此代表擁有真實地址且在營業時間有人值班接聽電話。

這些公司的美國代表是食品暨藥物管理局（FDA）與這些海外公司之間的聯絡人，以便協調檢查、召回或應付其他緊急需求。

至少1300家註冊的中國公司將CCTC Service Inc.列為他們的美國代表。但根據公司紀錄資料庫，這家以CCTC Service Inc為名的公司在美國並不存在。

CCTC聲稱所在地址是位於德拉瓦州威明頓（Wilmington）的一棟3房磚造房屋，該地址的房客和房東說，他們對CCTC或任何中國公司一無所知。

華爾街日報發現，CCTC的詳細註冊訊息源自中國深圳市歐華檢測技術有限公司（Shenzhen CCT Testing Technology Co.）。這家總部位於深圳的公司稱，它就是將CCTC列為那麼多中國公司在美國代理人的幕後推手。

深圳市歐華檢測技術的資深經理Tony Mo在提到CCTC的時候說：「我們當然不是假的公司」。但他也承認，這家被列在FDA眾多紀錄中的CCTC，從未正式在美國成立。

在FDA匆忙應對疫情大流行過程中，FDA的緊急使用授權計畫出現監管漏洞。華爾街日報的調查結果，凸顯FDA醫療器材資料庫的瑕疵，防護口罩的銷售商通常會援引FDA醫療器材資料庫證明自身的合法性。

FDA拒絕就CCTC置評。一名發言人表示，FDA的註冊資料庫對大眾來說是一項有用工具，但列入該資料庫不代表獲得FDA批准，該機構也未認證資料庫中的註冊資訊。