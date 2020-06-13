天氣炎熱，轉眼又到了小朋友最期待的暑假！趁著全台防疫解禁，大家可以開啟假期模式安心出遊！台北美福大飯店自6月12日起推出「寶貝Fun暑假 課程任選遊美福」專案，包含「暢遊六小時」及「放鬆過夜趣」兩種選擇，針對活力充沛的小朋友推出烘焙教室及游泳教學，由五星飯店專業烘焙師傅教學雪球餅乾和創意裝飾裸蛋糕，以及擁有游泳教學執照的專業教練，依據每位小朋友的程度教學，即使不諳水性的寶貝也能清涼一下！如果只想輕鬆使用五星飯店設施，亦可選擇大啖美福熟成牛肉麵或者總匯三明治(價值624元)，在客房內舒適享用。「暢遊六小時」方案，兩人同行每房2,999元，若想延長歡樂時光，跟寶貝們一起甜美入夢，「放鬆過夜趣」方案兩人同行每房5,999元，包含翌日豐盛早餐，再送騎士堡全日樂學券(價值1,000元)，另有三人及四人專案，讓您家寶貝大FUN電！暑期限定的住房優惠專案只到8月31日止，詳情請洽02-7722-3399 轉訂房。

【暑期限定 Fun鬆活動三選一】

無論是選擇「暢遊六小時」，還是「放鬆過夜趣」，台北美福準備了三種Fun鬆活動讓家長與寶貝們同樂，選擇一提供在15坪寬敞客房內，品嚐五星風味的餐點，包括肉香馥韻的美福熟成牛肉麵或是營養滿分的總匯三明治，讓全家在玩透設施後能在房內輕鬆享用美食。選擇二提供由點心坊專業師傅親自教學的「兒童烘焙廚藝教室」，一次學習香草風味雪球餅乾和創意裝飾裸蛋糕，師傅提供發酵好的餅乾麵糰，大小朋友一同捏製想要的造型，看寶貝們發揮創造力！等待餅乾烘烤的時間創意裝飾裸蛋糕，用想像力妝點出獨一無二的甜點。同時也為了喜歡戶外活動的小朋友們準備了清涼的「戶外恆溫泳池游泳課」，由擁有專業游泳教學執照的教練，依照每個孩子的水性調整教學內容，初學者可以先從基礎的水中韻律呼吸開始，較能掌握水中活動的小朋友，也可以和專業教練學習標準的泳姿，另外，泳池的恆溫設計，即便是陰天也不用擔心寶貝著涼；爸媽則可以愜意地躺在泳池旁的躺椅上做日光浴，體會浮生半日閒的悠哉；讓小朋友擇其所愛，擁有充實又有趣的暑假回憶！

連續兩年獲得米其林住宿推薦的台北美福大飯店，以昂然之姿聳立於大直地區，穹頂式的建築宛如宮殿，金碧輝煌的貴氣大廳更是仿置身童話故事的皇宮，寶貝們的公主王子夢輕鬆達成！無論是選擇六小時的短暫停留，還是與孩子一同編織童夢，台北美福提供典雅寬敞的客房，選用百年傳奇品牌美國席夢思獨立筒床墊，以及擁有150年歷史的義大利獨家訂製的純棉寢具用品，即便是疫情趨緩的現在，在清潔工作上依舊維持著最高標準，在客房及餐廳使用經SGS及QPS等認證的 AQUECARE 滅菌機消毒，讓您出外玩樂高枕無憂！另外，館內多樣的頂級設施，讓爸媽在陪伴孩子的同時，也能善待自己的身心靈一番，有著設備齊全的健身中心和配備蒸氣室、烤箱和冷熱水池的沐三溫暖，完整重現日式三溫暖的弛放舒心。