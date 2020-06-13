超感體驗！何理互動設計《膜》佇立台北市立美術館　遊走真實虛幻曖昧邊緣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)北美館主辦之第7屆X-site計畫於今（13）日開展， 首獎團隊「何理互動設計」以作品《膜》邀請觀眾迷走於邊界曖昧、 真實與幻境交疊的超感體驗！

本屆以命題「多重真實」（X- Reality）公開徵件， 指向探索真實的過程中持續產生的交互參照（X- Reference），從個體/群體、虛體/實體、內部空間/外 部環境，乃至靜止/運動、清晰/模糊、暫時/永恆等相互關係不斷 被重新定義、交織而成的連動狀態，企圖透過實驗及探索精神、 藉由不同領域的視角，展開新的空間感知、 材料應用與公共性議題之討論。

《膜》從一個基本的探問出發：人們如何探測空間、 又如何認識周圍的世界？藉由不停觀察，我們認知邊界與尺度， 累積成空間認知的身體經驗，進而透過知識和情感的連結， 以意識去構築、詮釋世界的真實模樣。 然而當我們對空間的認識不斷處於變動狀態， 其形貌是否還能被定義、辨識，真實又如何被建構？

北美館館長林平(花裙)與何理互動設計團隊戴偏光眼鏡合影(圖/北美館臉書)

何理互動設計以偏光片作為媒材運用之主體。 偏光片為一種光學元件，可過濾凌亂漫射的光源， 使單一方向振動的光波穿過、並阻擋其他方向的光。 偏光片於日常生活中處處施展其魔力： 如攝影時使用偏光鏡可濾掉景物反射的散射光， 使畫面中色彩更加明亮鮮豔；觀看3D電影時配戴偏光眼鏡， 才能使所見平面影像達到立體的效果等。

創作團隊企圖挑戰偏光片以往小尺寸的應用方式， 將許多大尺幅偏光片相接連成牆面、 圍塑出一個重重包覆的環形空間。隨著觀眾視線的移動， 偏光片隨之交疊，穿透的光線將產生強弱變化；達到最暗的狀態時， 甚至形成看似黑色實體牆面的錯覺。

忽明忽暗、似有若無的區塊， 誘使我們來回穿梭於層層的膜之間、只為探索眼前所見是否為真， 卻在真實與虛擬相互參照的過程中，屢屢眼見維度的新生與消散。 現場提供偏光片借用，讓觀眾在眼前把玩實驗， 為探索的過程增加驚奇的層次感；大廳禮品店則另有販售偏光眼鏡， 以銅板價即可收藏在《膜》中探索的奇趣體驗。

《膜》扭轉大眾過去對於公共空間的預期與想像， 同時顛覆我們對於真實現象的既有認知與詮釋， 邀請觀者在探索過程中，透過感知的重新攫取內化為身體記憶， 與恆常的認定經驗形成並存的多重真實感。

本屆「X-Site計畫：多重真實 ─《膜》」自即日起展至8月9日，於北美館戶外廣場展出。

展期間將規劃座談及週邊民眾參與活動：7月11日下午2: 30將於北美館視聽室舉辦講座活動， 上半場以本屆命題與創作歷程為子題， 邀請交通大學建築系曾令理教授、 實踐大學建築系系主任蕭有志教授、第五屆X-site計畫獲獎團 隊大林工作室之主持人林佩蓉， 及本屆獲獎團隊何理互動設計參與座談； 下半場則以虛實跨界的創作實踐為子題， 由何理互動設計與時尚設計師江奕勳（Angus Chiang）帶來精彩的創作案例分享。7月11日至17日，A NGUS CHIANG將與HTC VIVE ARTS合作，藉數位互動設計，於《膜》 周圍帶來快閃虛擬次元體驗！

活動詳情請見北美館官網