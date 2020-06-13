振興三倍券搭配優惠方案　經濟部公布49家台灣業者名單

經濟部今天公布參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證業者名單，街口、悠遊卡、一卡通與多數公股與民營銀行等共49家獲得審查通過；其中有部分銀行業者搭配台灣PAY方案申請。

據了解，送件審查的業者提供優惠方案相當豐富，其中星展銀行將針對新戶推出首刷加碼禮，初步規劃優惠金額最高可到新台幣1888元。同時，有多家銀行推出滿3000元送回饋金方案，回饋額度約300元至500元間，例如台灣銀行規劃刷卡回饋優惠最高可能到500元。

台新銀行先前已公布加碼方案，除回饋300元刷卡金，前1萬名綁定卡友還多送100元「早鳥回饋金」，新戶辦卡首刷滿3000元最高還可能獲得3000元回饋金。

兆豐銀行則是額外加碼推出4項優惠，滿3000元先送滿額禮，除信用卡本身回饋，再另外提供滿額加碼回饋，如6%旅遊刷卡現金返現，或滿3000元最高送360元，優惠疊加使用回饋率最高可達37%。

振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，有意參與的數位工具業者必須通過經濟部的資格審核，同時呈報加碼方案。

經濟部今天下午已完成資格審核，官員指出，共有49家信用卡與電子支付業者通過，經濟部將和業者再次確認方案細節後，下週起陸續對外公布信用卡搭配三倍券加碼方案。

根據經濟部提供資料，入選的電子票證業者有icash、HAPPY GO、悠遊卡和一卡通；電子支付業者有HG PAY、橘子支、街口、歐付寶、Pi拍錢包；信用卡業者則有40家參與，其中8家只以台灣PAY方案申請、18家只以信用卡方案申請、14家業者兩項方案都有。