交通安全新南向 基警對外籍學生宣導交安

(說明：宣導課程上也特別播放行人事故的實例影片加強宣教，讓多半運用走路或騎乘自行車的外籍學生們能夠加深印象留意交安。（照片來源：基隆市警察... (說明：宣導課程上也特別播放行人事故的實例影片加強宣教，讓多半運用走路或騎乘自行車的外籍學生們能夠加深印象留意交安。（照片來源：基隆市警察局）

從異地來的外籍朋友往往因每個國家都有不一樣的國情及法律，容易不熟悉或違規的情事，為提升外籍學生在臺交通安全觀念，基隆市警察局交通警察隊副隊長吳誌權於6月9及11日兩天上午前往崇右科技大學對越南籍大學生進行交通安全觀念及法令宣導。由於外籍學生在臺活動多半是走路或騎乘自行車，因此利用行人事故的實例影片加強宣教，驚險的畫面讓在場學生驚呼連連！

據交通隊警察統計，基隆市108年行人交通事故共發生621件，造成9人死亡；今(109)年截至5月底止，行人交通事故已發生214件，造成3人死亡，顯示行人交通事故仍不斷發生。

副隊長吳誌權表示，因基隆市路幅較小，行人易貪圖方便直接橫越馬路，加上外籍學生可能對於交通標誌、號誌不熟悉，意外往往就此發生。特別提醒行人除自身遵守交通規則外，也應注意往來車輛是否遵守交通規則，夜間外出應穿著明亮衣物或配戴反光配件，並儘量遠離易造成內輪差及視線死角的大型車輛。

基隆市警察局表示，為守護行人用路安全，將持續加強「車未禮讓行人」及「行人違規」取締工作，提醒民眾千萬別拿生命安全當賭注，也呼籲車輛駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行並禮讓行人優先通過，共同守護你我行的安全。

訊息來源：基隆市警察局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)