台灣口罩第2波開賣　藥妝店一片最低5元

（台灣英文新聞／綜合報導）台灣口罩銷售6月1日解禁，本土藥妝寶雅近期開賣第2波口罩，有的門市已經售罄；屈臣氏門市與網路商店明天共開賣7200盒口罩，一片最低5元，16日起網路商店也買得到中衛的深單寧、麥飯石灰、薰衣紫等特殊色口罩。

屈臣氏表示，全台超過580家門市預計在6月13日與17日，將分別開賣6000盒與5000盒50入盒裝口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩。

屈臣氏網路商店先前僅有少量口罩販售，也將在6月13日、16日早上10時開賣1200盒與3000盒50入盒裝口罩。

此外，網路商店13日可以買到中衛酷黑色盒裝醫療口罩，另外，深單寧、麥飯石灰、薰衣紫等新款特殊色將在16日加入開賣行列。

屈臣氏表示，盒裝口罩每盒售價250到300元、平均一片5到6元，另外有5入、7入的袋裝口罩也會在6月13日起陸續販售，每包售價69到79元，每人限制購買1盒或1包。之後也會週週進貨，不間斷滿足民眾的口罩需求。

寶雅這2天開賣MIT台灣製造的醫療級口罩（盒裝），以及針對不同需求推出5入的袋裝及50入盒裝，包括成人、婦幼、兒童、幼童的款式。這次一人限購1盒，袋裝限購3袋，目前有些門市已經販售完畢，預計下週還會再陸續進貨。