藝文限定！台灣文化部加碼發行「藝FUN券」　共投入12億預算

文化部長李永得與書店及唱片行領域的貴賓們合影，共同攜手挺藝文（圖：文化部）
文化部長李永得與書店及唱片行領域的貴賓們合影，共同攜手挺藝文（圖：文化部）
(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部11日召開「藝FUN券」啟動記者會，宣告將於7月22日加碼推出共200萬份，每份600元之「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，民眾可在超過1萬家以上的藝文類型產業店家使用，預計將創造50億以上產值。
文化部長李永得表示，行政院將於7月15日推出振興三倍券，鼓勵全民消費，估計將帶來上兆元商機。文化部特別再加碼12億元發行「藝FUN券」，預計除「藝FUN券」50億產值，將再進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億到300億的資金注入藝文產業，希望這樣的活水，能實質的協助藝文產業減輕因疫情造成的損失，更期待藉由「藝FUN券」的發行，帶入更多的藝文人口，共同支持藝文產業的永續發展。
文化部表示，在行政院特別預算支持下，文化部在行政院振興三倍券外，投入12億預算，發行每份600元，共計200萬份的藝文消費限定「藝FUN券」。只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民，透過智慧型手機下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額100元之電子券。
文化部說明，「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用不找零，持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款；此外，為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。
文化部指出，包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。店家透過「藝FUN券」APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便；且為達即時振興藝文產業目標，特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。
李永得部長也特別提到，文化部盡了最大的努力盤點預算，發行200萬份「藝FUN券」，雖然無法讓所有民眾都能領取，但文化部希望能用最公平、透明的方式，也預備足夠的設備及完整的壓力測試，期待讓對藝文有興趣的民眾，可以順利領取。對於可能沒有手機的年長者、小孩及弱勢，文化部也將持續規劃可能的協助方案，希望讓所有喜好藝文的民眾，都有機會共同加入藝文振興的行列。
「藝FUN券」將自7月22日當日中午12點整開始發行，使用期限至今年12月31日止，文化部今除同步公告懶人包，也宣布「藝FUN券」客服專線（02-77457979）及客服信箱於6月12日上線。後續將辦理招商說明會，協助藝文業者申請加入，並鼓勵提出加碼方案，期待全民用行動「挺藝文」，攜手振興藝文產業。