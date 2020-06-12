藝文限定！台灣文化部加碼發行「藝FUN券」　共投入12億預算

文化部長李永得與書店及唱片行領域的貴賓們合影，共同攜手挺藝文（圖：文化部） 文化部長李永得與書店及唱片行領域的貴賓們合影，共同攜手挺藝文（圖：文化部）

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展， 文化部11日召開「藝FUN券」啟動記者會，宣告將於7月 22日加碼推出共200萬份，每份600元之「藝FUN券」， 以「藝文專用、不限區域使用」為原則，民眾可在超過1萬家以上的 藝文類型產業店家使用，預計將創造50億以上產值。

文化部長李永得表示，行政院將於7月15日推出振興三倍券， 鼓勵全民消費，估計將帶來上兆元商機。文化部特別再加碼12億元 發行「藝FUN券」，預計除「藝FUN券」50億產值， 將再進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加25 0億到300億的資金注入藝文產業，希望這樣的活水， 能實質的協助藝文產業減輕因疫情造成的損失，更期待藉由「藝FU N券」的發行，帶入更多的藝文人口， 共同支持藝文產業的永續發展。

文化部表示，在行政院特別預算支持下， 文化部在行政院振興三倍券外，投入12億預算，發行每份600元 ，共計200萬份的藝文消費限定「藝FUN券」。 只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民， 透過智慧型手機下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（ 身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額10 0元之電子券。

文化部說明，「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用不找零， 持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、L ive House等，全台超過1萬家以上店家使用。民眾只要透過APP 提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」 的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款；此外，為符合藝文展演消費使用特性， 亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台， 訂購藝文票券及電影票。

文化部指出，包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「 書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」 等四大類型店家，以及如工藝、文創、 藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。 店家透過「藝FUN券」APP，登錄基本資料， 通過審核後即完成註冊，加入手續簡便； 且為達即時振興藝文產業目標，特別設計「天天對帳、週週付款」 機制，簡化店家申領款項相關程序。

李永得部長也特別提到，文化部盡了最大的努力盤點預算，發行20 0萬份「藝FUN券」，雖然無法讓所有民眾都能領取， 但文化部希望能用最公平、透明的方式， 也預備足夠的設備及完整的壓力測試，期待讓對藝文有興趣的民眾， 可以順利領取。對於可能沒有手機的年長者、小孩及弱勢， 文化部也將持續規劃可能的協助方案，希望讓所有喜好藝文的民眾， 都有機會共同加入藝文振興的行列。

「藝FUN券」將自7月22日當日中午12點整開始發行， 使用期限至今年12月31日止，文化部今除同步公告懶人包， 也宣布「藝FUN券」客服專線（02-77457979） 及客服信箱於6月12日上線。後續將辦理招商說明會， 協助藝文業者申請加入，並鼓勵提出加碼方案，期待全民用行動「 挺藝文」，攜手振興藝文產業。