川金會兩周年 北韓：與美國牽手沒有未來

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2018年的今天，新加坡世紀「川金會」在一片鑼鼓喧天中寫下歷史，為美國與北韓這對世仇帶來一絲和平曙光。然而兩年過去了，當初的美好願景似乎早已破滅，和平之鴿怕是也飛不太動了。

北韓官媒朝鮮中央通訊社報導，北韓外長李善權表示，兩年前，全球鎂光燈聚焦雙邊關係能否走向康莊大道，如今卻徒留一地絕望。「朝鮮半島曾有的那片和平繁榮微光，已沒入噩夢般的黑暗。」

李善權也不忘挖苦正為連任之路焦頭爛額的美國總統川普，說北韓絕不會再平白無故給予川普任何可供其誇大政績的好處。他說道，當初川普與金正恩「握手言和」的畫面，已無重演必要。北韓決定走回整軍經武之老路，加強軍備，對抗來自美國的軍事威脅。

2018年的新加坡川金會是一場破冰大戲，雙方僅象徵性地做出模糊的朝鮮半島去核化宣言。2019年的越南河內川金二會，則尷尬地提早結束，彼此依舊無法就廢核進程達成任何實質協議。

兩年來，北韓不是沒有上演過幾場炸毀核試場的戲碼，但廢核之路進展牛步。此外，北韓的訴求是美國取消制裁，但美方始終堅持必須先看到北韓放棄核武的誠意。雙方就這麼僵持不下，達到一種底下人互相攻訐、領導人佯裝友好的奇妙平衡。

北韓去年重啟武器測試，美朝關係持續惡化。今年金正恩健康傳聞、生死之謎吵得沸沸揚揚，也使金氏王朝失穩的臆測不斷。最近北韓更切斷與南韓的通訊管道，被視為是欲製造危機感的一種步數。當年川金會夸談的突破，如今又再度陷入看不到終點的無限迴圈。