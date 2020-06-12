新北力推專業英文向下扎根74校686人獲獎

提升專業英語力， 幫助學生升學加分及掌握職場關鍵力！新北市教育局今（12） 日於三重商工辦理「專業英文聽力與詞彙能力大賽(簡稱PVQC) 頒獎典禮」，今(109)年報名人數創新高，計有76校1, 858人報名，計686名師生獲獎，14校獲團體獎， 新北市教育局長張明文親自出席頒獎， 肯定學校大力支持與付出推動專業英文。

具有原住民族排灣族身分， 榮獲觀光旅運類冠軍穀保家商潘黃晨慈同學表示， 因為觀光產業相關職場中會運用到專業術語，更經常與外國人互動， 藉由專業英文詞彙的學習，幫助自己專業(實習)課程的學習， 提升未來職場就業力。泰山高中李嘉諭同學榮獲汽車工業類冠軍， 他表示自己對修車很有興趣，雖然會考英文只有B+， 為爭取參加汽車工業類競賽，每天自主練習1至2小時， 讓自己更認識汽車相關的英文及提升專業技能， 未來想到國外大車廠工作。 榮獲數位多媒體設計類冠軍鶯歌工商陳柏勳同學也表示， 為了在比賽中減少犯錯的機會，賽前每天加緊練習，拿下理想成績， 學到很多專業詞彙及句子，提升自己英語聽力， 更有信心面對各項考試與挑戰。 榮獲資訊類冠軍致理科大艾萬金同學提到自己準備的過程， 將不熟悉的單字謄寫在單字卡上反覆練習及準備， 藉由這次大賽的參賽經驗，持續精進外語能力。

教育局張明文表示，新北市將專業英文向下扎根至國中， 重視學生自主學習的能力，已連續第6年辦理專業英文(PVQC) 大賽，以賽促學、以賽促教、以賽促交流， 有助於完整檢視英語學習成效及接軌職場。

榮獲實用英文類冠軍忠孝國中林明諺同學表示， 自己對於英文很感興趣，為提升英文能力及提前為學習歷程做準備， 不斷自主練習，針對錯誤的學習內容進行內化， 盡可能縮短測驗時間。 榮獲AI人工智慧季軍三峽國中劉銘恩主任表示， 在校內推動專業英文競賽，讓學生在低認知負荷下， 有效集中專業字彙學習，加強聽力及口語能力。 這次親自帶領師生參賽及自我挑戰的鶯歌工商孔令文校長也表示， 讓學生從自己熟悉的專業領域中學習英文，導入專業英文課程， 透過競賽兼顧教學、檢測與考照一舉數得，特別有意義!

教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、 環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才。