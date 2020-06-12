長庚醫院與直覺公司合作　成立「達文西手術訓練中心」

長庚醫院今日宣佈，與美國直覺公司簽署合作備忘錄，成立「 達文西手術訓練中心」，將提供國內、 外使用達文西手術系統的醫師及團隊，獲得訓練及進階教育的機會， 讓更多病患能透過高科技的機械輔助手術成功治療疾病。

長庚醫院達文西中心召集人吳俊德副院長表示， 傳統手術存在部份技術上限制， 使得微創醫療愈受重視並被廣泛運用。 達文西手術特色是透過微創方式以機器手臂進入體內執行手術， 透過精準的切除、修復和縫合， 因此得以保留病人的生理結構及功能，降低術中出血量、住院天數， 讓病患能更早恢復正常生活與工作。

直覺公司是達文西手術系統開發者，於15年前將達文西手術系統引 進台灣，至今全台已完成超過4萬件病例。 長庚醫院將達文西手術領域從泌尿外科、婦產科， 陸續延伸至一般外科、耳鼻喉科、大腸直腸科、心臟外科、 胸腔外科等專科，成為外科醫療的重要幫手。

不過達文西手術屬於高端醫療技術， 必須結合外科醫師和手術室團隊，並經過完整的培訓後， 才能安全有效的使用。過去國內醫師欲學習達文西手術， 皆需前往美國受訓，直覺公司肯定長庚醫院在台灣外科手術領域的領 先地位，於是決定與長庚合作， 以開拓機械輔助手術在台灣的進一步發展。 長庚決策委員會程文俊主任委員表示，「達文西手術訓練中心」 成立後，除了嘉惠國內醫師方便培訓， 並可吸引更多國際醫師前來學習與觀摩， 對提升台灣醫療在世界的能見度，再增亮點。

林口長庚醫院馮思中副院長指出， 長庚醫院每年進行的外科手術總件數高達將近20萬件， 是照護國人健康非常重要的醫療機構，因此醫院為提升手術品質， 不斷致力優化手術流程，除要縮短手術時間，並須提升手術成功率， 所以進行了很多概念極為先進的創新手術治療，使手術流程模組化， 而最終的目的，就是希望幫助更多病患脫離病痛折磨， 早日恢復健康。