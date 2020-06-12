新北希望市集聯名斜槓職人 週末淡水碧潭熱鬧登場

「新北希望市集x斜槓職人」將於6月13日(六)至 14日(日)分別在捷運淡水站旁廣場及碧潭東側廣場舉辦， 現場可以買到最新鮮農特產品及職人們手作文創商品！ 還有消費滿額打卡抽獎活動，獎品相當豐富！隨著疫情漸緩， 民眾在防疫優先下，歡迎來趟市集小旅行，促進民生消費， 振興經濟，千萬不要錯過哦！

新北市政府農業局為擴大在地農友農產銷售通路， 於新北市觀光消費地區及農村產地輔導成立12處「希望市集」， 包含淡水金色水岸廣場、淡水紅樹林、新店碧潭、深坑炮仔崙、 樹林、鶯歌農會、三重農會、雙溪、石碇老街、國道石碇服務站、 三芝共榮社區、三芝三和社區等地，提供農友長期定點直銷， 拉近與消費者的距離，期許消費者選擇安全、當季、當地的食材， 轉而支持友善及有機農業農產，縮短食物里程。

疫情過後，正是振興經濟的好時候！今年度「希望市集」淡水站、 碧潭站首度與「斜槓職人」合作，舉辦「新北希望市集x斜槓職人」 聯名活動。「斜槓職人」是由一群斜槓青年組成，於2017年成立 以手作工藝品、文創商品為主題的假日市集，本次聯名活動正好是「 斜槓職人」首次到新北展售，職人們準備了手工藝品、銀飾、皮件、 服飾及手作甜點、飲品等，期待與新北小農─輝要有機菜園、 牛埔有機農場、萬枝伯有機農園、牧蜂農莊、 天喜人茶園等農友合作，透過市集間異業結盟， 傳遞給消費者手作的溫度。

「新北希望市集x斜槓職人」聯名活動時間：6月13日（淡水）、 6月14日（碧潭）上午10時00分至下午6時， 地點分別在捷運淡水站旁金色水岸廣場及新店碧潭風景區， 活動當天至「新北市希望市集」及「新北市農業局-稼日蒔光」 粉絲專頁打卡送紋身貼紙，消費滿300元可抽獎換取豐富贈品， 包括米餅、豆花、咖啡、茶葉、蜂蜜茶、有機蔬菜、手作米食、 甜點、果醬、銀飾、手鍊、耳環、皮包、文創小物等豐富品項！ 數量有限，送完為止，請民眾把握機會一同「遊當地吃當季」 採買最新鮮的農產品。

農業局長李玟表示，本次「新北希望市集」首次與「斜槓職人市集」 合作聯名，「美味農業」也將首次與「手作文創」 激盪出不同的火花，近期疫情趨緩，在落實防疫新生活前提下， 歡迎大家不妨趁著週末假日走訪淡水、碧潭希望市集， 以行動支持在地小農優質農產及文創產業，共創信心經濟。