富邦金控普通股每股配發2元現金股利

富邦金控(2881)今(12)日舉行109年股東常會，會中通過108年度盈餘分配案，普通股每股配發2.0元現金股利；同時選出第八屆董事15席，其中獨立董事席次維持6人，比例達40%，外部董事合計9席，比例達60%。顯示富邦致力強化董事會之獨立性，與國際趨勢接軌，善盡社會責任，展現公司治理標竿地位。
富邦金控108年度稅後淨利為新台幣585億元，在依規定提列相關項目後，今日股東常會通過普通股每股配發2.0元現金股利，合計分派204億餘元。特別股股息方面，富邦金控發行甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%，合計特別股股息分派金額29億餘元。今日股東會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。
今日股東會中同時進行第八屆董事選舉。由蔡明興、蔡明忠、陳聖德、林福星、韓蔚廷、陳伯燿、陳家蓁、袁秀慧、鄭瑞成、湯明哲、陳新民、王銘陽、李書行、張榮豐、李淳當選為董事。其中陳家蓁、袁秀慧及鄭瑞成為台北市政府法人代表；湯明哲、陳新民、王銘陽、李書行、張榮豐、李淳為獨立董事 (見附件一)。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期致力提升公司治理，不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司。在金控第八屆15席董事成員中，獨立董事仍維持與第七屆相同為6席，其中有3位獨董為本屆新加入，包括學養俱佳的台大會計系教授李書行、中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳，以及保險業界經驗豐富、績效卓著的前中國人壽董事長王銘陽。另外3位連任的獨董為中華策略發展學會理事長湯明哲、臺灣師範大學教授陳新民，及台灣戰略模擬學會理事長張榮豐。6位獨董各在企業與學術界都有傑出表現，未來我們將借重獨董專業素養協助富邦金控持續強化公司治理，企業永續經營。 (見附件二)
另外，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中通過長期資金募集案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機依公司章程及相關法令，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金，其發行之股數以不超過15億股為原則。此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。
蔡明興表示，2019年雖然受全球貿易衝突持續及美國聯準會啟動預防性降息影響，台灣金融產業仍有亮眼成長表現，富邦金控轄下各子公司維持優異穩健的經營績效，2019年金控稅後淨利達585.0億元，每股盈餘5.46元，連續第十一年居金控業每股獲利之首！
蔡明興指出，富邦金控為強化資產管理業務版圖，於2019年12月完成金控組織架構調整，富邦投信由原富邦證券100%持股之子公司，調整成為富邦金控直接100%持股之子公司，以突顯資產管理業務對金控長期策略發展之重要性。回應客戶對資產管理及財富管理需求之殷切期望，更是富邦金控未來最具發展潛力的業務領域之一，預期將可達到分業管理、提升投信業務通路資源整合暨跨售成效。
在永續經營的表現上，蔡明興進一步指出，富邦金控深受國際肯定，2019年已連續三年入選道瓊永續指數最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股， 且均名列該類別台灣金控業之首，2019年首度改列「保險(Insurance)」類別，不但勇奪此類別台灣金控業者龍頭，更名列全球保險業第五！同時，亦達成跨組別連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。此外，富邦金控持續入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，並獲MSCI ESG Rating保險業(Life & Health Insurance)評選為台灣金融業評等A級，顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，穩居國際標竿領導企業之列。