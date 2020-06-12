富邦金控普通股每股配發2元現金股利

富邦金控(2881)今(12)日舉行109年股東常會， 會中通過108年度盈餘分配案，普通股每股配發2.0元現金股利 ；同時選出第八屆董事15席，其中獨立董事席次維持6人，比例達 40%，外部董事合計9席，比例達60%。 顯示富邦致力強化董事會之獨立性，與國際趨勢接軌， 善盡社會責任，展現公司治理標竿地位。

富邦金控108年度稅後淨利為新台幣585億元， 在依規定提列相關項目後，今日股東常會通過普通股每股配發2.0 元現金股利，合計分派204億餘元。特別股股息方面， 富邦金控發行甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率 3.6%，合計特別股股息分派金額29億餘元。 今日股東會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

今日股東會中同時進行第八屆董事選舉。由蔡明興、蔡明忠、 陳聖德、林福星、韓蔚廷、陳伯燿、陳家蓁、袁秀慧、鄭瑞成、 湯明哲、陳新民、王銘陽、李書行、張榮豐、李淳當選為董事。 其中陳家蓁、袁秀慧及鄭瑞成為台北市政府法人代表；湯明哲、 陳新民、王銘陽、李書行、張榮豐、李淳為獨立董事 (見附件一)。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期致力提升公司治理， 不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司。在金控第八屆15席 董事成員中，獨立董事仍維持與第七屆相同為6席，其中有3位獨董 為本屆新加入，包括學養俱佳的台大會計系教授李書行、 中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳， 以及保險業界經驗豐富、績效卓著的前中國人壽董事長王銘陽。另外 3位連任的獨董為中華策略發展學會理事長湯明哲、 臺灣師範大學教授陳新民，及台灣戰略模擬學會理事長張榮豐。6位 獨董各在企業與學術界都有傑出表現， 未來我們將借重獨董專業素養協助富邦金控持續強化公司治理， 企業永續經營。 (見附件二)

另外，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求， 並使資金募集管道更加多元化及彈性化， 今日股東會中通過長期資金募集案， 由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形， 於適當時機依公司章程及相關法令， 擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、 現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、 現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金， 其發行之股數以不超過15億股為原則。此舉不僅可提升營運綜效、 強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。

蔡明興表示，2019年雖然受全球貿易衝突持續及美國聯準會啟動 預防性降息影響，台灣金融產業仍有亮眼成長表現， 富邦金控轄下各子公司維持優異穩健的經營績效，2019年金控稅 後淨利達585.0億元，每股盈餘5.46元， 連續第十一年居金控業每股獲利之首！

蔡明興指出，富邦金控為強化資產管理業務版圖，於2019年12 月完成金控組織架構調整，富邦投信由原富邦證券100%持股之子 公司，調整成為富邦金控直接100%持股之子公司， 以突顯資產管理業務對金控長期策略發展之重要性。 回應客戶對資產管理及財富管理需求之殷切期望， 更是富邦金控未來最具發展潛力的業務領域之一， 預期將可達到分業管理、提升投信業務通路資源整合暨跨售成效。

在永續經營的表現上，蔡明興進一步指出，富邦金控深受國際肯定， 2019年已連續三年入選道瓊永續指數最高等級「世界指數( DJSI World)」成分股， 且均名列該類別台灣金控業之首，2019年首度改列「保險( Insurance)」類別，不但勇奪此類別台灣金控業者龍頭， 更名列全球保險業第五！同時，亦達成跨組別連續四年入選「 道瓊永續新興市場指數」成分股。此外，富邦金控持續入選MSCI 永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，並獲MSCI ESG Rating保險業(Life & Health Insurance)評選為台灣金融業評等A級， 顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，穩居國際標竿領導企業之列。