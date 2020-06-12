8年捐粽逾10萬顆 愛心勝比2座玉山高

中華道家人文協會連續8年響應「 新北市好日子愛心大平台」實物銀行端午節粽子， 今年捐贈數量再破新高，捐贈2萬3,000顆愛心粽， 在12日上午於市府辦理捐贈儀式後， 即由志工分送到10個社福中心，再轉送到116個單位， 分送給服務在案中的單親、受暴、新住民、中低收等弱勢家庭， 和身障、老人、兒少等安置機構，預計超過2,500戶受惠。 協會理事長張旖表示，一串粽子對於一般家庭可能沒什麼， 但對於經濟弱勢家庭可能是幸福的滋味。 協會持續8年來捐粽送愛心，迄今已捐贈超過10萬顆， 堆起來超過2座玉山高。希望分享愛越多，社會也越溫馨。 社會局長張錦麗表示，道家人文協會不僅每年捐粽子， 一年比一年多，今年3月間還捐贈嬰幼兒奶粉1,200罐， 5月母親節前夕也捐了1,280盒蛋糕，持續不斷的愛心， 讓弱勢家庭每逢佳節倍感溫馨。 捐贈活動中特別邀請2戶家庭代表受贈， 其中由文山社福中心服務的吳奶奶今年72歲，原與曾孫相依為命， 曾孫在社會局安排下前往南部就學，吳奶奶變成獨居， 由社工後續定期關懷。另一戶北海岸中心服務的李小姐， 帶著2歲半的小賢參加，李小姐的先生因身心狀況不穩， 加上司法案件入監服刑，她必須兼職兩份差事， 才能扛起經濟重擔和孩子照顧。 新北市好日子愛心大平台自108年6月開辦至今， 結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量， 截至今年5月18日止， 共媒合6億6,736萬1,320元 ，包含物資市值 4億9,913萬493元，以及善款 1億6,823萬827元。