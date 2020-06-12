移起捕捉星星之火 新住民與台灣打火兄弟有約

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）近日臺中市舊建國市場與日本料理店大火，頻傳的火災，造成了財產的損失亦危及了生命安全，星星之火燒出了大家的恐懼。

移民署臺中市第二服務站鑑於民眾對火的不安與了解不足，邀請臺中市消防局豐南分隊到服務站作「移起捕捉~星星之火」消防講習，並邀集志工、通譯、新住民朋友們及現場民眾共同參加，課程安排消防知識講解、滅火器實地滅火操作及緊急救援CPR的練習等，現場講師與學員們的互動熱絡，不少學員表示增進了對災害的認知及應變與處置能力，獲益良多。

本次課程包含認識火災、用電安全及避難逃生要領等詳細的說明，配合播放日前重大火災新聞報導及教授正確避難逃生觀念，研究火場求生對策，與講師互動討論，更讓學員實地操作乾粉滅火器滅火，還有緊急救護CPR的學習，內容生動活潑，大家學習興致高昂。

來自印尼的通譯雅甯說：「講習後對火災及救護有更深入的了解，知道如何應對就不會那麼擔心害怕了，移民署為新住民舉辦這樣實用的講習真是太棒了！」

消防員講師更藉此呼籲有民間公司「假講習真推銷」的不當銷售行為，提醒新住民朋友們切勿受騙上當！

服務站站主任張金順表示，提供民眾和同仁安全舒適的洽公及工作環境，是永續不變的宗旨，對於防火觀念薄弱、火災知識及應變作為存有錯誤觀念，是造成火災傷亡的關鍵因素，教導正確的防火避難觀念，保障國人與新住民的生命財產安全，移民署和大家一起捕捉星星之火，防患於未然。