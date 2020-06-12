籌措貧困移工返鄉資金 台灣內政部長徐國勇親手包粽義賣

端午將近，內政部長徐國勇今(12)日特別來到桃園，與新住民姊妹及MeetU等藝人一起包粽子，徐國勇也與姊妹們親手包越南粽，現場慈善競標、義賣，將近400顆越南四方粽現場銷售一空，收入將由桃園市新住民慈善關懷協會用來協助無法返國移工暫時安置，及未來購買返鄉機票等使用。

徐國勇表示，非常感謝桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花，時常幫助經濟較困苦的新住民，還自行租屋設置移工中途之家，供傷病等待返國的移工有個暫時安置處所，又協助移工返回母國，這些經費都是由陳理事長及熱心的新住民姊妹捐助，長期無私奉獻照顧移工，這種善行義舉相當令人感佩。

徐國勇說，世界上如果只有一種顏色，就不會好看，除了彩色的花朵，連陽光都是紅橙黃綠藍靛紫多采多姿，就跟臺灣一樣，有來自世界各地的文化匯集起來，colorful就是最美麗的風景。新住民與移工對臺灣的貢獻也很大，所以想要送給他們一句話「日久他鄉是故鄉」，大家一同在這塊土地上打拚，都是臺灣人，都是一家人。

從越南來臺多年的陳氏花理事長，為了籌募無法返國移工暫時安置及未來返國的機票等費用，日前抱著姑且一試的心態，寫了一封信給新住民的大家長徐國勇部長，希望能邀請一同義賣新住民自力募集材料所包的粽子，以幫助更多需要幫助的移工。

沒想到熱心公益的徐國勇一口答應，部長今天來到現場也展現叫賣的功力，不僅徐部長當場手做的粽子競標到1萬3,000元，近400顆越南四方粽也全數義賣一空。

徐國勇指出，越南的年節習俗與臺灣相近越南在過年與端午節都會吃粽子，端午節粽子是三角形，與臺灣常見的粽子類似，今天包的是越南過年必備的方粽，方粽裡面是糯米、豬肉和綠豆，加上白胡椒調味，包好後要下鍋蒸煮10多個小時，非常費工。

越南人在過年期間會全家一起包粽子，所以粽子在越南是家人團圓的象徵，粽子包得越大越重，新的一年就可以豐衣足食。

今天以1萬3,000元標下徐國勇親手包的粽子得主是「一見國際科技股份有限公司」總裁陳瑞文，是連續兩年獲得全球能源獎肯定的「JW生態工法」發明人。現場的粽子更被台灣智慧淨水股份有限公司、依德科技、桃園家禾法拍屋、沐水堂文創等公司及現場來賓搶購一空。

今天的活動，除了徐國勇和新住民朋友一起包越南粽及義賣外，包括桃園市政府副市長李憲明、立法委員黃世杰、市議員游吾和、市議員徐其萬、移民署長邱豐光、藝人MeetU、SPARQ等也都一同參與，場面熱鬧溫馨，又兼具異國風情。

移民署表示，陳氏花理事長為了協助困苦的移工，自費租下透天暦做為移工「中途之家」，提供三餐及生活費，迄今已照顧過上千人，也接受移民署的委託，協助安置並照顧因傷病無法收容的移工，或是近期因疫情而飛機停飛,協助安置居無處所的困苦移工。

陳理事長獲選為108年桃園市新住民學習楷模，近日特別成立慈善關懷協會，希望號召更多善心人士加入幫助新住民及移工的行列。

移民署也提醒，擴大自行到案專案時間只到本(6)月30日止，呼籲逾期外來人口應把握這次專案，自行到移民署各縣市專勤隊報到，專案期間到案人士享有不收容、不管制及低罰鍰的優患措施，過了專案期間就一切照規定，無法再享有這些優惠措施，相關資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線，或勞動部「1955」專線洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）