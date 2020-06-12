台灣行政院宣布楊明州任高雄代理市長　中選會8月15日舉行補選

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在中央選舉委員會今（12）日下午正式公告高雄市長韓國瑜罷免案通過並公布市長補選時程後，行政院緊接著舉行記者會，宣布高雄市代理市長由高雄市政府參事楊明州接任；明（13）日上午10時進行交接，任期至補選完成止。

而根據媒體報導，現任行政院副院長陳其邁也將於下週三（17）宣布辭職，並代表民主進步黨參選高雄市長。

陳其邁在2018年角逐市長大位，卻以74萬票輸給奪得89萬票中國國民黨籍的韓國瑜。如今韓國瑜遭到市民罷免，陳其邁也將捲土重來，不過國民黨也將派出人馬參選，且傳出不排除和台灣民眾黨合作的傳聞。

針對補選會日期比法定最後期限提早了近一個月，國民黨稍後批評中選會已經變成「補選國家隊」。

國民黨文化傳播委員會主任委員王育敏表示，中選會刻意提前舉行補選，導致補選準備作業期僅剩兩個月，「明顯是為了具有中央執政優勢的民進黨量身訂做，護航行政院副院長陳其邁坐上高雄市長職位，壓縮在野黨的準備時間，根本是私心自用。」

〔最後更新：6月12日 16時20分〕

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中央選舉委員會今（12）日正式公告高雄市長韓國瑜罷免案通過，並宣布將於8月15日舉行高雄市長補選。

中選會委員會議今日審查高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案投票結果，並宣布市長補選時程。

根據上週六（6）罷免投票結果，投票人總數為229萬9,981人，投票人數為96萬9,259人，投票率為百分之42.14，有效票為96萬4,141票，其中同意罷免票數為93萬9,090票，不同意罷免票數2萬5,051票，無效票為5,118票。罷免案投票結果，

有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過；結果公告後韓國瑜立即解除職務，而行政院也將指派代理市長在補選舉行前代理市政。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第2項規定，罷免案通過後，依規定應自罷免投票結果公告之日起三個月內完成補選投票。高雄市第三屆市長補選，依上開法律規定，應於9月11日前完成補選投票。

中選會提及，經於週三（10）邀集考選部、教育部、內政部民政司、戶政司、警政署，以及高雄市選舉委員會等機關召開選務工作協調會議會商，並提經今日委員會議討論，基於法律規定完成投票期限、選務量能，以及疫情狀況等考量，爰決議定於8月15日舉行投票。投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選會今日也通過市長補選工作進行程序表，重要選務工作日程如下：

一、 6月12日 發布選舉公告

二、 6月16日 公告候選人登記日期及必備事項

三、 6月20日至6月24日 受理候選人登記之申請

四、 6月24日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

五、 7月10日前 審定候選人名單，並通知抽籤

六、 7月15日 候選人抽籤決定號次

七、 7月26日 選舉人名冊編造完成

八、 7月30日 公告候選人名單

九、 7月31日至8月14日 辦理公辦政見發表會

十、 8月11日前 公告選舉人人數

十一、 8月15日 投票、開票

十二、 8月21日前 審定當選人名單

十三、 8月21日 公告當選人名單

十四、 8月26日前 發給當選證書

十五、 9月20日前 通知候選人領取補貼之競選費用