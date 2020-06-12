蔡英文：持續鬆綁限制　盼招攬更多全球科技人才

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（12）日出席活動時表示，政府將持續鬆綁相關限制，盼從全球招募更多樣化的人才，進一步提升台灣的國際競爭力。

蔡總統今日上午出席人才循環大聯盟（Talent Circulation Alliance）白皮書發表會時表示，政府從2018年至今已發出超過720張就業金卡給來自世界的優秀人才，「未來將鬆綁相關管制，僱用更多外國專業人才，同時也會提供更多政策誘因，讓更多公司願意聘僱國際人才。」

總統蔡英文（照片：台灣英文新聞／Teng Pei-ju）

人才循環大聯盟是由美國在台協會（American Institute in Taiwan）與台灣政府部門於去（2019）年4月共同成立，旨在透過公私部門協力培養一群有能力、能與國際接軌，並且精通數位科技的專業人才。

美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）表示，根據人才循環大聯盟白皮書的主要結論，「台灣應該將自己轉型為一個『國際人才中心』（international talent hub）。」他提及，「若台灣人民能具備必要技能且與國際接軌，台灣自然就能成功，並具備規劃自己未來數十年道路的能力。」

酈英傑提及，人才循環大聯盟希望確保台灣的未來仍然持續與民主世界堅定相繫，如果台灣的頂尖人才能與自由且開放的印太區域有著深刻的連結，那麼台灣的未來也會同樣地在民主世界中保有關鑑的角色。

美國在台協會處長酈英傑（照片：台灣英文新聞／Teng Pei-ju）

今日是人才循環大聯盟首次發表白皮書，當中提出建立人才循環的國家級政策、促進國際學術交流，以及增加台灣職場中女性的參與率等建言；而根據美國在台協會，人才循環大聯盟未來將持續透過交流計畫、座談會及社交活動等來促進人才交流。

蔡總統指出，政府非常重視白皮書中的建議，有關部門將加倍努力，讓台灣繼續改善人力資源政策及相關規範；她也期待，未來台灣和美國在人才培訓和交流上，可以建立更多樣的合作關係。

立法院長游錫堃則提及，「我們更應該把握這股數位時代的浪潮，協助國內產業轉型及提升，這有賴於跨國合作、互相學習和交流。 」他也期待台美雙邊科技人才，可以持續互相切磋學習。