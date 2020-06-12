散佈武漢肺炎假新聞並攻擊台灣香港 推特大刪17萬中國假帳號

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）推特週四宣佈，移除超過17萬個與中國相關的假帳號。推特專家稱這些帳號的發文內容，圍繞在香港反送中、武漢肺炎、中國抗疫等議題發布假消息，且大部分帳號並沒有與其他用戶有過任何互動。

雖然中國禁止民眾翻墻使用推特，但是不包括為國做事的粉紅「五毛」。武漢肺炎爆發以來，國際各界譴責中國掩蓋疫情之際。北京當局透過「大外宣」，強勢在推特、臉書等社群平台散佈假消息，並為「傳播有利於中國共產黨的地緣政治敘述」。

《CNN》報導，推特表示，他們關閉23750個活躍賬戶，這些帳戶負責用來為中國政策宣傳，發佈對中國有利的消息，另外還有15萬個帳戶主要用來轉發上述帳戶發佈的內容。

根據研究人員統計，這23750個帳戶總共發出了348608次推特。

推特表示，海外的中國人利用歐美民眾慣用的推特來「擴大共產黨影響力」，但這些帳戶的貼文主要以中文發佈。

史丹佛大學社群網（Stanford Internet Obseervation）研究經理迪雷斯塔（Renee DiResta）分析，許多假帳號都是在今年1月下旬成立，內容主要圍繞在中國對抗新型冠狀病毒的成果及「優秀表現」。此外，也夾雜著一些針對美國及香港的激進言論。

「但內容及描述皆是虛假不實的。」，迪雷斯塔說。

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這不是推特首次刪除來自中國的假帳號。2019年8月，推特删除了將近1000個推特帳戶，據信這些帳戶都是在中國境內運營的，這些帳戶發文內容蓄意在香港議題上製造矛盾，暗示香港示威者有西方勢力支持，並充滿暴力。

澳洲智庫先前警告，中方企圖輸出共產黨政治模式，將影響力擴及海外，破壞他國社會凝聚力、影響他國內政，並打壓任何對共產黨不利的運動，甚至竊取他國高科技機密等。

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