〈時評〉注意美國長臂管轄　商業訴訟台商風險高

廣明是廣達的子公司，董事長林百里。 廣明是廣達的子公司，董事長林百里。 (來源 中央社)

美國又再進行長臂管轄，這一次受創嚴重的是台灣上櫃企業廣明公司，被美國聯邦地方法院二審判賠4.39億美元，折合新台幣131.9億元，廣明即使清算解散，也賠不出那麼多錢。金管會應該重視全案，協助廣明跨海訴訟，力求勝訟，防止造成台灣經濟及投資人受到傷害。

廣明(代號6188)是廣達的子公司，董事長是林百里，資本額27.84億元，長期以來獲利穩定，去(108)年獲利2億8155萬元餘元，每股盈餘1.85元，如果以廣明現況分析，每年獲利還不到3億元，如果要拿出131.9億元，至少要44年才付得清，而判賠將每股影響47元，廣明如果清算解散，每股浄值只有26.62元，根本還不夠賠償，這時候風險最高的恐怕是董、監事，可能會被依法負連帶賠償責任，但是員工及股東、往來銀行債權人，都將跟著受害，由此可見全案牽連之廣，不容小覷，難怪總經理何世池最近出面說明時，總是愁容満面，甚至流淚感傷，令人不捨。

廣明是於6月5日被判決敗訴，消息傳來，立即造成台灣股市震撼，8、9日兩天，連吞兩根跌停板，市值縮水18.93億元，賣壓2萬7千張無法消化，股價從35.7元跳水，投資人兩天損失20％，欲哭無淚，真是無妄之災，總市值只剩下80.46億元，遠不及被判賠金額。

廣明母公司廣達持股近3成，如要全額認列損失將達39億元，幾乎吃掉廣逹單季獲利， 損失慘重。

廣明這次是因為美企惠普公司於2003年至2009年針對光碟機價格，向索尼、東芝、松下、NEC、三星、廣明等公司，提出反托辣斯訴訟，除了廣明之外，其他各公司都跟惠普和解，廣明因為認為並未與惠普直接交易，因此認為惠普沒有直接採購基本數據，應該難以勝訴，不料廣明一路敗訴，現在甚至被判賠4.39億美元，大出廣明意料之外。現在廣明決定以惠普之訴訟證人有涉偽證之嫌，提出上訴，然而是否能夠扭轉大局，尚在未定之天，不過即使勝訴，廣明行使海外訴訟，所付之成本及代價，恐怕已使公司脫了一層皮，受傷慘重。

美國是全世界最強大的國家，也最有實力使用長臂管轄，影響境外司法及行政力量，值得注意。除了廣明這次案例之外，2016年兆豐金紐約分行違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，也是典型範例。當時美國主管官署還派員到台灣查案，即使遭到侵害主權質疑，台灣還是無奈接受。

最近華為孟晚舟案，又是美國行使長臂管轄另一案例。孟晚舟遭指控「欺詐銀行」，符合美加引渡條約的雙重犯罪，遂要求加拿大扣押孟晚舟，再次驗證國家實力強大的重要。

美國是全球最球最大經濟體，消費潛力大，市場自然令人垂涎，世界各國無不全力開發美國市場，台灣企業包括上市櫃公司也多以美國為發展重心，但是不容忽視的是美企常以訴訟為商業策略，造成不公平貿易競爭，而外企常因不諳美國法律且訴訟成本高昂，不得不被迫付出沈重的和解成本，尋求和平解決收場。這是台灣企業必須重視的問題，廣明案可以成為大家血淋淋的教訓，與美企打交道，必須做好司法自我防衛的準備，以避免受到無妄之災。

至於主管金融業務的金管會，面對廣明案除了要積極協助廣明跨海訴訟之外，也應該關心其困境，儘量協助其降低損失，渡過難關。同時應該以此案例為教訓，將上巿櫃或公開發行公司可能遭遇的國內外訴訟風險，列為公司治理項目之一，全力防範類似案例再發生，以維護企業正常生存發展，並保護投資人權益，促進國家經濟發展。