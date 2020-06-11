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「哥本哈根民主高峰會」視訊會議　蔡總統與美國務卿蓬佩奧受邀致詞

會議將在下週6月18至19日舉行，總統蔡英文應邀以「預錄影片」方式致詞，分享台灣的防疫成果及民主經驗

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/11 17:30
圖/「哥本哈根民主高峰會」官網

圖/「哥本哈根民主高峰會」官網

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）鏈結全球民主社群的重要國際論壇「哥本哈根民主高峰會」視訊會議將在下週6月18至19日舉行，總統蔡英文應邀以「預錄影片」方式致詞，分享台灣的防疫成果及民主經驗；蔡總統致詞後，接著將是美國國務卿蓬佩奧。

歐洲司副司長陳詠韶上午在外交部例行記者會回覆媒體提問時說，蔡總統應邀以「預錄影片」方式參與18至19日舉行的第3屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議，並在19日首場會議致詞（約為台北時間晚上7時10分），向國際社會分享台灣的防疫成果及民主經驗。

中央社引述陳詠韶說，蔡總統致詞後，接續將有蓬佩奧（Mike Pompeo）、澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席尤洛娃（Věra Jourová）、前美國國務卿凱瑞（John Kerry）與歐布萊特（Madeleine Albright）等各國政要，以錄影或視訊方式與會。

「哥本哈根民主高峰會」的主辦單位「民主聯盟」（Alliance of Democracies）為前丹麥總理、前北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）2017年成立的非政府組織。高峰會2018年首度召開，旨在鏈結全球民主社群成員、推動民主化運動，歷年與會者包括各國政要、學者專家及民運人士，是強化民主論述的重要國際論壇。

外交部長吳釗燮去年(2019年) 6月曾應邀赴哥本哈根出席高峰會並發表專題演說。考量全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，高峰會今年改以視訊形式舉行。

哥本哈根民主高峰會 官網超連結
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