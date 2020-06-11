雲海間的療癒神音 優人神鼓7月在明池湖撼動演出

力麗觀光連鎖飯店集團將於7/17(五)~7/19(日)在力麗馬告生態園區明池水劇場重現優人神鼓經典劇目「聽海之心」。力麗觀光董事長蔡宗易與優人神鼓創辦人劉若瑀老師，有感於疫情影響全球甚劇，在台灣疫情減緩之際配合政府指令活動解封後，將優人神鼓經典劇目「聽海之心」再次搬上海拔一千多公尺的明池水劇場，以藝術療育生命為主軸進行三場表演，每場800個席次。此次是以與大自然合一並融入祈福儀式的演出活動，進行為期三天盛大演出，此次共提供2100個席次，票價設定自1500元起，即日起於兩廳院開放售票，將帶給觀眾一場療癒身心、撼動靈魂的感官體驗。

優，是古老的『表演者』，神意指人內心深層的寧靜狀態，優人神鼓代表著『在自已的寧靜中擊鼓』。國際知名藝術團體-「優人神鼓」表現出將「道」-自己生命的修練與「藝」-生活美學的實踐，融於一身為創作目標。經典作品《聽海之心》曾受到法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，2000年再度被讚譽為「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」。優人神鼓走遍各大國際知名的藝術節慶，迄今已於世界各地演出超過120場次。此次力麗觀光再度邀請優人神鼓於7月17至7月19日為期三天在明池湖水劇場演出，結合藝術與自然山水演繹一場與大自然合一的祈福儀式，期待藝術創作多元的可能性。

優人神鼓名列台灣前五大表演藝術深耕31年，此次演出以「水」為主軸貫穿整體創作，運用大神鼓、大銅鑼、大抄鑼架於湖水之上，鼓者以互動的方式融入明池之水，演出「崩」展現大水初來時的洶湧澎湃、「流水」表現緩慢又密集的細小水流、「聽海之心」代表大海深處的寧靜、「沖岩」以彈跳動作象徵海浪撞擊岩石也寓意人生面臨挑戰但確不斷地超越、「海潮音」以寬廣渾厚力量展現清明而深入人心之音，進而升起寧靜的感受。這五個段落在各種節奏與力道變換的鼓聲鑼音下，擬現水不同的狀態，比喻生命中所經歷各種樣貌。

力麗觀光旗下之棲蘭、明池及馬告生態園區，以環境生態保育及永續經營為目標，因生態保育工作完善，保存了台灣大自然美景這塊寶藏。在力麗觀光蔡宗易董事長及優人神鼓創辦人劉若瑀老師的極力的推展之下，將位於海拔一千多公尺的力麗馬告生態園區的明池湖打造成水劇場，強調生態環境與表演藝術的自然融合。明池湖於四季皆有不同絕佳美景，七月正是享受滿山遍野、自然碧綠最佳避暑時機，森林童話步道依著山勢而建，藍腹鷴在步道旁悠閒的散步千，更是明池湖最迷人富有輕爽綠意的時刻。

7/17(五)-7/19(日)在力麗馬告生態園區明池水劇場將展現優人神鼓經典劇目「聽海之心」，邀請民眾一同走入自然山林，在明池湖畔靜心聆聽來自山嵐的悠遠鼓聲，並透過聽海之心演出70分鐘以及行動劇場徒步巡禮30分鐘，尋找內心深層的寧靜狀態回到最純粹的自己，不僅是放鬆享受而是心靈的一種療癒。演出門票票價分為1500元、2000元、2500元及VIP席3000元，每場800個席次，共計三場。優人神鼓「聽海之心」位於明池水劇場的演出於即日起正式開賣，6/15(一)前提供早鳥票享9折優惠，千萬不要錯過。詳細售票活動詳情請洽兩廳院售系統或力麗觀光官網查詢或電洽:02-2100-2128 分機3516(行銷部) / 02-2515-2128分機3325(業務部) / 03-989-4104(明池山莊)。